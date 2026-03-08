Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Gólyahír: nagymama lesz Szandi, állapotos a lánya

bogdán blanka
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 08:59 / FRISSÍTÉS: 2026. március 08. 09:03
Egy megható videóval közölte Blanka, Szandi lánya, hogy férjével gyermeket várnak.

Madarat lehetne fogatni Szandival és a családjával: Szandi lánya ugyanis babát vár, érkezik az első unoka.

Állapotos Szandi lánya, Blanka

Ahogy arról a Bors is beszámolt, tavaly júliusban Amerikában ment férjhez Szandi lánya, Bogdán Blanka. Ricardo nevű párjával Las Vegasban házasodtak össze, öt hónappal a lánykérést követően.

A pár újabb mérföldkőhöz közeledik, nemrég ugyanis az Instagramon jelentették be, hogy úton van az első közös gyerekük.

2026 szeptemberében érkezik a Torres baba

– írta posztjában az édesanya, aki a közzétett videóban a terheshasát is megmutatta.

Miután Bogdán Blanka esküvőjéről megjelentek a fotók, több kommentelő is azt kezdte pedzegetni, hogy az újdonsült feleség bizonyára babát vár. A pletykákat akkor édesanyja, Szandi oszlatta el.

"Blanka nem vár babát, a ruha szabása miatt gondolhatták néhányan így"– fogalmazott az énekesnő, aki immár hamarosan nagyszülői örömök elé nézhet.
 

 

