Gólyahír: nagymama lesz Szandi, állapotos a lánya

Madarat lehetne fogatni Szandival és a családjával: Szandi lánya ugyanis babát vár, érkezik az első unoka.
Ahogy arról a Bors is beszámolt, tavaly júliusban Amerikában ment férjhez Szandi lánya, Bogdán Blanka. Ricardo nevű párjával Las Vegasban házasodtak össze, öt hónappal a lánykérést követően.
A pár újabb mérföldkőhöz közeledik, nemrég ugyanis az Instagramon jelentették be, hogy úton van az első közös gyerekük.
2026 szeptemberében érkezik a Torres baba
– írta posztjában az édesanya, aki a közzétett videóban a terheshasát is megmutatta.
Miután Bogdán Blanka esküvőjéről megjelentek a fotók, több kommentelő is azt kezdte pedzegetni, hogy az újdonsült feleség bizonyára babát vár. A pletykákat akkor édesanyja, Szandi oszlatta el.
"Blanka nem vár babát, a ruha szabása miatt gondolhatták néhányan így"– fogalmazott az énekesnő, aki immár hamarosan nagyszülői örömök elé nézhet.
