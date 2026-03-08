Szandi megszólalt az unokája érkezéséről: „Nehezen tudtam magamban tartani”

Szandi lánya, Bogdán Blanka már évek óta Amerikában él, ahol a szerelem is rátalált Ricardo Torres személyében. A fiatalok tavaly július elején mondták ki a boldogító igent szűk körben, ahol sajnos a szülei sem tudtak jelen lenni, ugyanis Bogdán Csaba és Szandi nem sokkal korábban, májusban látogatták meg a fiatalokat. Ennek ellenére lélekben így is velük voltak, mint ahogy most is, amikor Blanka bejelentette, babát vár. Az énekesnő most meg is szólalt ezzel kapcsolatban.

49 évesen nagymama lesz Szandi, Bogdán Blanka terhességének a híre szinte felrobbantotta a netet (Fotó: Bors)

Bogdán Blanka várandósságára ma hajnalban derült fény, amikor megosztotta a közösségi oldalain, hogy szerelmével idén ősszel szülők lesznek. Bár a kismama még csak három hónapos terhes, de a pocakja máris szépen gömbölyödik, így valószínűleg sehogy sem rejtegethette volna tovább a gólyahírt.

2026 szeptemberében érkezik a Torres baba

– írta angolul a szívmelengető videóhoz Blanka.

A posztra természetesen özönlenek a gratulációk, többek között Rubint Réka, Weisz Fanni, Molnár Anikó, Bódi Dóri és Majoros Hajni is jókívánságait fejezte ki a leendő szülőknek.

Szandi lánya terhességére igazi áldásként tekint, de hónapokig titkolnia kellett a boldogságát (Fotó: Markovics Gábor)

Szandi is megszólalt a kicsi érkezéséről

Szandi unokája a bejelentés szerint 2026 szeptemberében fog születni, de természetesen a büszke nagymama már hónapok óta tudott az örömhírről, és elmondása szerint igazi kihívás volt számára, hogy ne szólja el magát. Most azonban végre mindenkivel megoszthatja, mennyire boldog, hogy unokája születik.

Karácsonykor a legszebb ajándékot kaptuk, amit egy szülő kaphat. Nagyon nehezen tudtam magamban tartani, de ma már végre világgá kürtölhetem: szeptemberben nagymama leszek!!!

– írta Szandi Facebook-oldalán Blanka és Ricardo videójával kiegészítve a bejegyzést, amitől persze az énekesnő rajongói is teljesen elolvadtak.

És bár Szandi családját több ezer kilométer választja ketté, nem kétséges, hogy mindenben támogatja majd a lányát, és amennyit csak lehet, mellette lesz személyesen is, nem csak a telefonon és az interneten keresztül.