Szabó Győző felesége kitálalt a félrelépésről: „Én is megcsaltam volna”

Mi lehet egy hosszú kapcsolat titka? Rezes Judit a Palikék Világa műsorában próbálta meg megfejteni a mindenkit foglalkoztató kérdést, mivel ha van valaki, aki képes erre őszintén válaszolni, akkor az mindenképp ő lenne. 2008 óta tart a szerelem Szabó Győző és közte, ennek ellenére csak 2021-ben házasodtak össze, amikor már két gyermek boldog szülei voltak. A szerelem azonban mindent túlélt, amit csak lehetett, mivel a hűtlenségtől kezdve sok nehézségen ment keresztül a házaspár.
Abban az időben teljesen csak saját magunkra figyeltünk és a saját szakmánkban voltunk benne. Nagyon kevés időt töltöttünk el egymással és rosszul csináltuk az együtt töltött pillanatokat. Véleményem szerint önzőek voltunk, bár akkoriban már megvolt a nagyobbik gyermekünk
– mondta Ábel Anitának Rezes Judit.
A megcsalás után sokan választották volna a menekülést és a szakítást, de a sztárpár amellett döntött, hogy megpróbálják helyre hozni a hibákat és együtt igyekeztek átvészelni ezt az időszakot. Győző 2017-ben a Mokka stúdiójában vallotta be, hogy megcsalta a feleségét, ami akkoriban lesokkolta a rajongókat. Azóta közös műsorukban is megjelenik a bizonyos harmadik fél, ami miatt közel volt a szakítás Szabó Győző és Rezes Judit életében.
„Először én azt éreztem, hogy ha ilyen valaha történne velem, akkor annak biztos, hogy vége lesz és nem fogom tovább folytatni. Amikor ez kitudódott, akkor magamon is ledöbbentem, hogy az első gondolatom az volt, hogy szeretem ezt az embert, és ha ez tényleg csak egy botlás volt, akkor dolgoznunk kell azokon a dolgokon, amiket eddig a szőnyeg alá söpörtünk. Azt gondoltam, hogy nem lehet egy ilyen kapcsolatot folytatni, de tisztában voltam azzal is, hogy én is sok mindenben hibás vagyok. Ha olyan alkat lettem volna, akkor én is megcsaltam volna” – jelentette ki Szabó Győző felesége, aki titokban ment hozzá jelenlegi férjéhez.
Mi rengeteget vitázunk és néha veszekszünk is. Nagyon különböző emberek vagyunk Győzővel és múltkor mondta is: lehet, hogy ez a motorja a kapcsolatunknak. Azért nem lenne baj, ha kicsit nyugodtabb lenne. Alapvetően egy nyugodt természetű ember vagyok, mert inkább magamba tartok sok mindent és nem mondom ki rögtön őket. Győző mellett viszont megtanultam, hogy ki kell állnom magamért, nála a túlélésre mentem. Ő biztos azt mondaná, hogy egy nagyon makacs nő vagyok és ez tényleg így van
– árulta el a színésznő.
A műsorvezető, Ábel Anita is kiemelte, hogy amennyire ismeri Győzőt, ő tényleg egy hirtelen haragú ember és nagyon vehemens tud lenni, amiben a színész felesége is egyet értett, mivel a lánykérés sem sikerült mindennapira. Kapcsolatuk ennek ellenére viszont virágzik és már közel járnak, hogy a huszadik évfordulójukat ünnepeljék.
