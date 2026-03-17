Szabó Győző felesége kitálalt a félrelépésről: „Én is megcsaltam volna”

Mi lehet egy hosszú kapcsolat titka? Rezes Judit a Palikék Világa műsorában próbálta meg megfejteni a mindenkit foglalkoztató kérdést, mivel ha van valaki, aki képes erre őszintén válaszolni, akkor az mindenképp ő lenne. 2008 óta tart a szerelem Szabó Győző és közte, ennek ellenére csak 2021-ben házasodtak össze, amikor már két gyermek boldog szülei voltak. A szerelem azonban mindent túlélt, amit csak lehetett, mivel a hűtlenségtől kezdve sok nehézségen ment keresztül a házaspár.

Rezes Judit férje, Szabó Győző nem titkolja korábbi félrelépését (Fotó: Sipeki Péter)

Abban az időben teljesen csak saját magunkra figyeltünk és a saját szakmánkban voltunk benne. Nagyon kevés időt töltöttünk el egymással és rosszul csináltuk az együtt töltött pillanatokat. Véleményem szerint önzőek voltunk, bár akkoriban már megvolt a nagyobbik gyermekünk

– mondta Ábel Anitának Rezes Judit.

A megcsalás után sokan választották volna a menekülést és a szakítást, de a sztárpár amellett döntött, hogy megpróbálják helyre hozni a hibákat és együtt igyekeztek átvészelni ezt az időszakot. Győző 2017-ben a Mokka stúdiójában vallotta be, hogy megcsalta a feleségét, ami akkoriban lesokkolta a rajongókat. Azóta közös műsorukban is megjelenik a bizonyos harmadik fél, ami miatt közel volt a szakítás Szabó Győző és Rezes Judit életében.

„Először én azt éreztem, hogy ha ilyen valaha történne velem, akkor annak biztos, hogy vége lesz és nem fogom tovább folytatni. Amikor ez kitudódott, akkor magamon is ledöbbentem, hogy az első gondolatom az volt, hogy szeretem ezt az embert, és ha ez tényleg csak egy botlás volt, akkor dolgoznunk kell azokon a dolgokon, amiket eddig a szőnyeg alá söpörtünk. Azt gondoltam, hogy nem lehet egy ilyen kapcsolatot folytatni, de tisztában voltam azzal is, hogy én is sok mindenben hibás vagyok. Ha olyan alkat lettem volna, akkor én is megcsaltam volna” – jelentette ki Szabó Győző felesége, aki titokban ment hozzá jelenlegi férjéhez.