Megszólalt a visszatérésről Sydney van den Bosch, szűkszavú választ adott a Szerencselány

Az Instagram-oldalán tartott kérdezz-feleleket Sydney van den Bosch. A Szerencsekerék háziasszonya lassan egy éve, a jelenleg új évaddal futó A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy kisbabát vár, majd tavaly novemberben világra jött a férjével, Kaszás Benjáminnal közös kislánya, aki a Kaszás-van den Bosch Lia Elysee nevet kapta. Az egykori szépségkirálynő mindennapjait jelenleg az anyaság tölti ki, ám nemrég időt szakított arra, hogy a közösségi oldalán válaszoljon a rajongók kérdéseire.
Elképesztően nehéz megfelelni az “anyuka társadalomban”, sokszor elkezdtem már megírni a mi “történetünket”, aztán úgy gondoltam, hogy biztos, hogy kapnék hideget-meleget, erre pedig nincs szükségem, pláne a gyermekágyi időszakban. Úgyhogy még erőt gyűjtök hozzá.
– vallotta be ekkor a Szerencselány, akitől azt is megkérdezték, szerepelni fog-e még a jövőben a Szerencsekerékben. A sztáranyuka meglehetősen szűkszavú választ adott.
Lehet...
- írta titokzatosan.
Sydney egy másik kérdésre adott válaszában kitért arra is, hogy, amennyire csak "meri", megmutatja majd a követőknek a kislányát a közösségi oldalán, azonban - bár elrejteni nem akarja -, igyekszik megóvni őt attól, hogy felismerhető legyen az utcán, hiszen egy gyermek nem közszereplő.
