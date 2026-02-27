Megszólalt a visszatérésről Sydney van den Bosch, szűkszavú választ adott a Szerencselány

Az Instagram-oldalán tartott kérdezz-feleleket Sydney van den Bosch. A Szerencsekerék háziasszonya lassan egy éve, a jelenleg új évaddal futó A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy kisbabát vár, majd tavaly novemberben világra jött a férjével, Kaszás Benjáminnal közös kislánya, aki a Kaszás-van den Bosch Lia Elysee nevet kapta. Az egykori szépségkirálynő mindennapjait jelenleg az anyaság tölti ki, ám nemrég időt szakított arra, hogy a közösségi oldalán válaszoljon a rajongók kérdéseire.

A rajongók kérdéseire válaszolt Sydney van den Bosch / Fotó: MW

Megszólalt a visszatérésről Sydney van den Bosch

Elképesztően nehéz megfelelni az “anyuka társadalomban”, sokszor elkezdtem már megírni a mi “történetünket”, aztán úgy gondoltam, hogy biztos, hogy kapnék hideget-meleget, erre pedig nincs szükségem, pláne a gyermekágyi időszakban. Úgyhogy még erőt gyűjtök hozzá.

– vallotta be ekkor a Szerencselány, akitől azt is megkérdezték, szerepelni fog-e még a jövőben a Szerencsekerékben. A sztáranyuka meglehetősen szűkszavú választ adott.

Lehet...

- írta titokzatosan.