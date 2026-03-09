A Séfek Séfe sztárja megszólalt a rosszullétéről: „Úgy állítják be, mintha én sajnáltatnám magam”

A Séfek Séfe 7. évada nem telik eseménytelenül, hiszen a feladás és kizárás után Mikula Patrik rosszul lett a konyhában és mentővel kellett kórházba szállítani. A zöld csapat versenyzője azóta szerencsére sokkal jobban van és a versenybe is visszatérhetett, de az aggodalom itt nem ért véget. Épp aznap Vomberg Frigyes csapatának tagja, Piró is rosszul lett. Ez már nem az első eset, hogy az amatőr versenyzőnek gond van az egészségével, de a támogatás helyett a nézők azzal vádolták, hogy csak eltúlozza a rosszulléteket. Piró a Borsnak most mindent tisztázott.

A Séfek Séfe Patrikja után Oláh János Gellértné, azaz Piró is rosszul lett a napokban, ráadásul ez már nem az első eset (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Pirója az első csapatfőzésnél nagyon befulladt, így kénytelen volt egy kicsit lassabbra fogni a tempót. A műsor rajongói ahelyett, hogy aggódtak volna érte, inkább rosszindulatú kommenteket hagytak, és azzal vádolták, hogy csak megjátssza, hogy rosszul van, vagy éppen a hangoskodás miatt történt így. Piró erre reagált a Borsnak.

Betegséggel soha nem játszunk. Az elején, amikor befulladtam annál a feladatnál, nagyon sok kommentelő írta, hogy ez amiatt volt, mert kiabáltam. De nem tudom, hogy ezek az emberek milyen csatornát néznek, mert egyértelműen látszott, hogy ez akkor történt, amikor a vajat köpültem. És szerintem az, hogy valaki asztmás vagy COPD-s, egyáltalán nem játék és nem vita tárgya

– mondta arról az esetről.

A Séfek Séfe pénteki részében Piró vérnyomása csaknem 200-ig felszökött, ki kellett hagynia a főzést (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe sztárjánál veszélyesen magas vérnyomást mértek

Piró pénteken a főzés előtt lett rosszul, bár erről egyáltalán nem akart szólni a séfeknek, Dávid azonban nem hagyta szó nélkül a dolgot. Így amikor megmérték a vérnyomását, az csaknem 200 volt, ezért kénytelen volt kihagyni a csapatfőzést és pihenni. Ám ennek kapcsán is sokan betámadták.

Az, hogy sokan ledegradálnak, nem érdekel. Nem azt nézem, hogy mit írnak, hanem hogy ki írja. De számomra elképesztően felháborító, hogy a betegséget, vagy a rosszullétet úgy állítják be, mintha én sajnáltatnám magam. Pedig sosem teszek ilyet, egyszerűen nem ez a fajta ember vagyok

– jelentette ki Piró.

„Én mindenben őszinte vagyok, vállalom magam, mint ahogy a reakcióm a májra is teljesen őszinte volt. Azt gondolom, hogy akik ezeket a kommenteket írják, azok olyan fotelharcosok, akiknek nincs jobb dolga, mint belekötni valakibe, akit kinéztek maguknak. De el lehet menni egy ilyen versenybe, ki lehet próbálni, hogy miként megy, mert addig ezek hiteltelenek számomra” – tette még hozzá.