A Séfek Séfe Dávidja teljesen összeomlott a döntőben: tört-zúzott, majd elsírta magát

A Séfek Séfe 7. évada ma véget ér, és kiderül, hogy ki érdemli ki ezt a megtisztelő címet, és a vele járó főnyereményt. Csakhogy, a feladat cseppet sem egyszerű, és a küzdelem elképesztő stresszel jár, amit nem mindegyik döntős tud jól kezelni. Molnár Dávid ugyanis olyan döbbenetesen viselkedik, hogy még a séfje, Vomberg Frigyes sem tud vele mit kezdeni. Ilyen még nem volt a Séfek Séfe döntőinek történetében.
Este végre kiderül, ki lesz a Séfek Séfe győztese 2026-ban, amire még Marczinek Norbertnek, Mikula Patriknak és Molnár Dávidnak is megvan az esélye. A három profi szakács egy hihetetlenül kemény, mindent eldöntő feladatban mérkőzik meg egymással, ahol egykori csapattársaik vannak a segítségükre. A főzés közben azonban nem minden úgy alakul, ahogy azt Dávid tervezte, és ezért még sosem látott módon őrjöngeni kezd a konyhában.
Isten b*ssza meg, tényleg, amúgy az egészet. Feladom!
– ordította, miközben földhöz vágott egy vágódeszkát, majd bele is rúgott, amire mindenki felkapta a fejét.
„Nem érdekel, hagyjatok már. Egy k*rva majonéz volt csak, de ez nem jó, egy rakás sz*r, nem tudok rá mit mondani” – mondta sírva a következő pillanatban, amikor csapattársai próbáltak segíteni neki.
Láttam, hogy teljesen ki van akadva, üvöltözik, csapkod, dobálja a dolgokat. Én ezzel nem tudok mit kezdeni. Én úgy éreztem magam, hogy ő most nem tudja, hogy hol vagyunk? Vagy nem érti ezt az egészet, hogy ez most nem erről szól, hogy dobáljuk a vágódeszkát?
– reagált döbbenten Veégh Attila is.
Dávid viselkedése az extrém stressz mellett csapattársai ügyetlenségének is köszönhető, legalábbis elmondása szerint. Ugyanis Sovi olyan alapvető hibákat vét, amik még a távolról figyelő Vomberg Frigyest is kikészítik.
„Sovi olyan hülye, mint a seggem. Mindenre alkalmatlan. Én ezt elengedtem, ezen én nem idegeskedek” – jelentette ki Frici Krausz Gáborhoz fordulva.
A helyzet azonban nem javul, sőt, a pirosak csapatkapitánya már szinte nézni sem bírja, hogy mit művelnek a versenyzői főzés közben.
Ez nagyon kemény, ez durva
– jegyzi meg Gábor is az ijesztő kiborulást látva.
De, hogy Dávid ezek után össze tudja-e még szedni magát, és van-e esélye a győzelemre, az csak a Séfek Séfe utolsó részéből derül ki, ma este 20:00 órától a TV2-n!
