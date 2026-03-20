„Volt, hogy rettegve mentem be a stúdióba” – amatőrként jutott az elődöntőbe Veégh Attila

Veégh Attila azon kevés versenyzők közé tartozott, akik nem a konfliktusokkal, hanem a teljesítményükkel hívták fel magukra a figyelmet. A cégvezetőként dolgozó családapa amatőrként jutott el egészen a Séfek Séfe elődöntőjéig, ami önmagában is hatalmas teljesítmény.

A Séfek Séfe 2026-os évadának amatőr győztese Veégh Attila lett (Fotó: TV2)

elődöntőjéig Cégvezető és családapa, nem profi szakács

A versenyben nagy nyomás és stressz alatt kellett helytállnia

Büszke arra, hogy Wolf András mellett is megállta a helyét

A Séfek Séfe versenyzője büszke a teljesítményére

Attila szerényen beszélt az eredményéről, pedig amatőrként a profi szakácsok között helytállni nem mindennapi dolog. „Egyértelmű, hogy ez nagy érzés, amikor az ember ilyen szakácsok között az élvonalba tud kerülni. Mondhatom, hogy megelégedettséggel töltött el. Egyértelműen büszke voltam magamra” – mesélte büszkén Attila a Borsnak.

Nem szakács, mégis a legjobbak között főzött

Bár sokan profi szakácsnak gondolták, Attila hangsúlyozta, hogy valójában cégvezető, aki ugyan a gasztronómiában dolgozik, de nem a konyhán kezdte a karrierjét.

„Ebben a világban élek, hiszen mangalicahús forgalmazásával foglalkozom, éttermeket szolgálunk ki, de én magam nem vagyok szakács. Ez teljesen más helyzet volt, mint az üzleti élet” – mesélte.

A verseny egyik legnagyobb tanulsága számára az volt, hogy mennyire más, nyomás alatt főzni, mint otthon.

Pokoli nyomás alatt főzni nem ugyanaz, mint amikor otthon az ember hobbiételeket készít. A 60 perc tényleg 60 perc, és semmit nem tudunk arról, mit kell majd elkészítenünk. Ilyenkor az ember tudásának egy része egyszerűen eltűnik a stressz miatt.

„Volt bennem egy kis félelem”

A nézők egy higgadt versenyzőt láttak, de Attila elárulta, belül sokszor komoly feszültséget élt meg.