"Partnercsere miatt egy olyan csávó mellett ragadtam, aki úgy d*g, mint egy ütvefúró"

Egy fiatal nő az internetes szakértőktől kért segítséget. Elmesélte, hogy a párjával úgy döntöttek, izgalmasabb színt visznek a szexuális életükbe, ezért belevágtak a párcserékbe, azaz a swinger életmódba. Szomszédokkal, régi barátokkal és idegenekkel is swingelnek.

"A párom most azt vette az eszébe, hogy három hónapra cseréljünk párt. Ő átköltözik a szomszédhoz, míg a szomszéd férje pedig ideköltözik hozzám. Azt mondja, hogy továbbra is találkozhatunk csoportos szexre, amikor csak kedvünk tartja, de szerinte izgalmas lesz egy ideig valaki új mellett ébredni. Három éve járunk össze ezzel a másik párral. De mi van, ha mégsem működik? Mi van, ha ő és ez a nő egymásba szeretnek, és ha semmim sem marad? Őszintén szólva, nem igazán tetszik a srác, akit nekem javasol. Nagyon kanos és egy kicsit idegesítő. A felesége azzal dicsekszik, hogy olyan, mint egy ütvefúró, és ötször is tudnak szexelni egy éjszaka alatt. Klafa.

Ezzel szemben a férjem és a felesége egymásra vannak őrülve. Gyakran nézem őket együtt, és tagadhatatlanul van szikra és vonzalom közöttük. A partnerem egy nagyon erős, meggyőző figura, aki hozzászokott, hogy a saját akaratát érvényesíti. Állandóan arról áradozik, hogy milyen izgalmas ez az egész. Azt mondja, ez egy nagyszerű lehetőség számunkra. Lyukat beszél az ember hasába és azt állítja, hogy ésszerűtlen vagyok, amiért húzom a számat és ellenvetéseim vannak.

Beszéltem a másik sráccal, és ő sincs elragadtatva a közös életünktől. Hogyan tegyem világossá a pasimnak, hogy nem vagyok unalmas, de biztosan nem is vagyok könnyűvérű?"

A szakértő azt kérdezte: "Olyan szavakat használsz, mint a „meggyőző” és az „erős”, amikor a partneredről beszélsz. Vajon egy önző emberről van szó, aki másokat zaklat és rávesz, hogy az ő parancsait kövessék?" A szakértő szerint el kell mondani őszintén, hogy nem akar együtt élni egy olyan férfival, akibe nem szerelmes. Ha a férje még mindig köti az ebet a karóhoz, akkor ez a kapcsolat eleve halott.