"Felkerestem egy mentálhigiénés szakembert" - Rubint Rella rájött, mi a boldogsága kulcsa

Rubint Rella életszemléletét tanítani kellene. A fitneszguru nem fél segítséget kérni, ha valami nincsen rendben vele, tapasztalatait pedig bátran megosztja követőivel.

Rubint Rella a célok eléréséről beszélt / Fotó: KUNOS ATTILA

Rubint Rella elárulta, mit kell tennünk céljaink eléréséért

A fitneszedző, aki még egy 33 napos utazásra is elment, hogy megtalálja önmagát, azt mondja, hogy a célok elérése fegyelmet és szabálykövetést igényel. Hozzátette, hogy nem a korlátozás a fontos, hanem, hogy kerete legyen a dolgoknak.

„Ha vannak alapok, amikhez igazodhatunk, az stabilitást teremt. Ha viszont csak sodródunk, abból bizonytalanság lesz és stresszt eredményez” - írta a közösségi médiában.

Rubint Rella az utóbbi időben a mentális egészsége fejlesztésén dolgozott, sok időt eltöltött vele, hogy megtudja, hogyan lehet úgy békében a világgal, hogy közben önmagával is jó kapcsolatot ápol. Elárulta, számára mi a boldogság kulcsa.

A boldogság kulcsa, megtalálni azt a helyet, ahol kívül-belül biztonságban érzed magad.

Szerinte ez iszonyatosan nehéz manapság, főként a mindennapok terhei mellett, de nem a stressz mennyisége az, ami számít, hanem az, hogyan reagálunk rá. Minden probléma megoldódik előbb vagy utóbb.

Rubint Rella is gondokkal küzd

„Nemrég felkerestem egy mentálhigiénés szakembert, mert hosszú ideje nem tudtam elaludni. Amikor becsukom a szemem, olyan, mintha egy könyvet pörgetnék… gondolatok a magánéletemről, a munkámról, felelősségről, tervekről, amiket nem tudtam letenni a nap végén” - vallotta be.

Rubint Rella elárulta, hogy ő akkor boldog, ha értéket teremthet, és az a célja, hogy minél több emberre hasson, hogy kicsit tudatosabban éljék életüket, amelyből csak egy van.