„Hálás vagyok, nagyon hálás” – szembenézett a félelmeivel Rubint Réka

Különleges élményről számolt be közösségi oldalán Rubint Réka, aki egy négynapos elvonuláson vett részt, amely mély hatással volt rá.
A fitneszedző elmondása szerint a múlt hét második felében egy „varázslatos” elvonuláson járt, ahol lehetősége nyílt megtapasztalni a csend és a szeretettel teli fény jelenlétét.
Egy varázslatos, 4 napos elvonuláson vettem részt a múlt hét második felében, ahol megtapasztalhattam a csend és a tiszta, szeretettel teli fény jelenlétét
– írta bejegyzésében.
Réka külön köszönetet mondott Katalin Angelikának, aki hosszú évek óta támogatja őt a belső fejlődésében.
Köszönöm Drága @katalinangelika , ezt a csodálatos tapasztalást, élményt… azt, hogy 23 éve fogod a kezem, segíted az utam és a belső fejlődésem!
– fogalmazott.
A posztban arról is őszintén beszélt, hogy a fejlődés nem mindig könnyű út, sokszor kihívásokkal és félelmekkel kell szembenézni.
Tüskés ösvényen haladni, szembenézni a félelmeinkkel, megtapasztalni, hogy minden értünk van és minden a fejlődésünk érdekében történik… ez a felismerés maga a csoda!
– írta.
A bejegyzés végén háláját is kifejezte a megélt élményekért.
Hálás vagyok. Nagyon hálás!
– zárta gondolatait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.