Rob Schneidert teljesen elvarázsolta Magyarország! Üzent is a magyar embereknek

Rob Schneider Budapestről jelentkezett be közösségi oldalán, ahol nemcsak a szép épületeket és az utcákat mutatta meg követőinek, hanem beszámolt véleményéről a mostani politikai helyzettel kapcsolatban. A Nagyfiúk szereplője korábban is felszólalt a magyar politikáról, és kiemelte, hogy szerinte Orbán Viktor nagyszerű munkát végez az ország vezetésével.

Rob Schneider szerelmes lett Budapestbe

Gyönyörű, tiszta, biztonságos város. Nem szeretek olyan európai városban sétálgatni, ahol félek felvenni egy karórát. Itt nincsenek bűncselekmények, vagyis nagyon kevés, nincsen drogprobléma, nincs bevándorlóprobléma, nem jönnek be az országba olyan emberek, akik nem szeretik Magyarországot. Ez nagyon sok európai országban probléma manapság

– mondta közösségi oldalán a színész, aki az első Patrióta Nagygyűlésen vett részt nálunk.

A magyar kormány intézkedései tették lehetővé, hogy Budapest lenyűgözze a világ bármely részéről érkező embereket. A nagyszerű épületek mellett a drogtörvények szigorítása és a bevándorlási politika is nagy szerepet játszanak abban, hogy jelenleg a magyar főváros Európa egyik legbiztonságosabb nagyvárosa. És ez évek óta így van.

Rob Schneider üzent a magyar választópolgároknak

A híres amerikai színész nem tudott betelni Budapest szépségével, ami mellett kiemelte, hogy fontos lenne Magyarország számára, hogy megtartsa kultúráját és ne engedjen a külföldi nyomásnak.

Kiemelten fontos, hogy Magyarország szabad maradjon és ne hagyja, hogy az Európai Unió a kezébe vegye az irányítást. Ezt pedig úgy lehet elérni, hogy tovább támogatják Orbán Viktort, aki minden erejével folytathatja munkáját, hogy az ország kimaradjon a háborúból és abból a multikulturalizmusból, ami éppen egész Európát veszélyezteti. Orbán Viktor a kapunál tartotta a barbárokat és remélem, hogy a magyarok felfogják, hogy mennyire szép, tiszta és különleges az ő országuk és kultúrájuk. Eddig Nyugat-Európa volt az ékszerdoboz, de most már inkább az olyan országok azok, mint Magyarország és Lengyelország. Szóval én Orbán Viktort és a nagyszerű magyar embereket támogatom

– jegyezte meg Rob Schneider.