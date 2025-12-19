Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Viola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszületett Richter József gyereke: „Bent voltam én is, izgultam”

ifj. Richter József
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 15:37
Safari Park Richtergólyahír
Megszületett a cirkuszigazgató kisfia, óriási az öröm. Ifj. Richter József a Borsnak elárulta, hogyan élte meg az első közös pillanatokat.
M. K.
A szerző cikkei

Ifj. Richter József párjával decemberre várták első gyermeküket, a kis trónörökös december 18-án látta meg a napvilágot, anya és baba is jól vannak. 

Ifj. Richter József kisfia december 18-án született, baba és anya is jól vannak.
Ifj. Richter József kisfia december 18-án született, baba és anya is jól vannak (Fotó: Markovics Gábor)

Ifj. Richter József kisfia viszi tovább a családi hagyományt

A Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt és az első babafotót, amelyhez csak annyit írt: „Asszem Apa lettem”. Joci lapunknak adott interjújában szűkszavúan nyilatkozott, hiszen egyelőre még ismerkednek egymással.

A kisfiam makkegészséges, 3055 grammal és 50 centivel született meg. Szerencsére minden a legnagyobb rendben, ő is és az édesanyja is jól vannak. Nagyon jó érzés apának lenni, bent voltam én is és végigizgultam az egészet; igyekeztem támogatni őket a jelenlétemmel. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy sokat pihentünk az éjszaka

- meséli mosolyogva, bár kicsit fáradtan, de annál nagyobb örömmel és megnyugvással, miközben a háttérben kisfia sírását is hallani lehetett. A kicsi nemcsak a családnevet viszi tovább, hanem a teljes nevet is, ő már a nyolcadik József generáció az artista családban

A babaszoba napok óta elkészült

A baba születését nagyon várták a szülei, édesapja néhány napja megmutatta, milyen fantasztikus hangulatú birodalmat készítettek neki: a falat szafari parkosra festették, amelyen helyet kapott elefánt, zsiráf és zebra, illetve természetesen felfestették a nevét is, így a falon ott díszeleg a "Richter Joci Jr." felirat is. Nos, hogy a bébit kötelezi-e majd a név és ő is artista pályára lép-e, egyelőre nem lehet tudni, sejteni azonban lehet, hiszen jó esélye van rá.

Édesapja még 20 éves sem volt, amikor átvette a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatói pozícióját, s bár eleinte nem sok jövőt jósoltak a dolognak a rosszakarók, ő rengeteg alázatos munkával bizonyította rátermettségét. A covid idején Ifj. Richter József Safari Parkja is megnyitotta kapuit, eleinte Szadán, ezt a területet azonban hamar kinőtték és Nagykőrösre költöztek, ahol azóta is rengeteg családi program és kikapcsolódási lehetőség várja a kíváncsi látogatókat. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu