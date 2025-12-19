Megszületett Richter József gyereke: „Bent voltam én is, izgultam”

Ifj. Richter József párjával decemberre várták első gyermeküket, a kis trónörökös december 18-án látta meg a napvilágot, anya és baba is jól vannak.

Ifj. Richter József kisfia december 18-án született, baba és anya is jól vannak (Fotó: Markovics Gábor)

Ifj. Richter József kisfia viszi tovább a családi hagyományt

A Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt és az első babafotót, amelyhez csak annyit írt: „Asszem Apa lettem”. Joci lapunknak adott interjújában szűkszavúan nyilatkozott, hiszen egyelőre még ismerkednek egymással.

A kisfiam makkegészséges, 3055 grammal és 50 centivel született meg. Szerencsére minden a legnagyobb rendben, ő is és az édesanyja is jól vannak. Nagyon jó érzés apának lenni, bent voltam én is és végigizgultam az egészet; igyekeztem támogatni őket a jelenlétemmel. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy sokat pihentünk az éjszaka

- meséli mosolyogva, bár kicsit fáradtan, de annál nagyobb örömmel és megnyugvással, miközben a háttérben kisfia sírását is hallani lehetett. A kicsi nemcsak a családnevet viszi tovább, hanem a teljes nevet is, ő már a nyolcadik József generáció az artista családban.

A babaszoba napok óta elkészült

A baba születését nagyon várták a szülei, édesapja néhány napja megmutatta, milyen fantasztikus hangulatú birodalmat készítettek neki: a falat szafari parkosra festették, amelyen helyet kapott elefánt, zsiráf és zebra, illetve természetesen felfestették a nevét is, így a falon ott díszeleg a "Richter Joci Jr." felirat is. Nos, hogy a bébit kötelezi-e majd a név és ő is artista pályára lép-e, egyelőre nem lehet tudni, sejteni azonban lehet, hiszen jó esélye van rá.

Édesapja még 20 éves sem volt, amikor átvette a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatói pozícióját, s bár eleinte nem sok jövőt jósoltak a dolognak a rosszakarók, ő rengeteg alázatos munkával bizonyította rátermettségét. A covid idején Ifj. Richter József Safari Parkja is megnyitotta kapuit, eleinte Szadán, ezt a területet azonban hamar kinőtték és Nagykőrösre költöztek, ahol azóta is rengeteg családi program és kikapcsolódási lehetőség várja a kíváncsi látogatókat.