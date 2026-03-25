BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy a baj! Kórházba került a Quimby sztárja

Quimby
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 09:50
korházkoncert
A zenekar a Facebookon jelentette be a szomorú hírt. Veszélyben lenne a Quimby születésnapi koncertje?

A Quimby a közösségi oldalukon közölte a hírt, hogy a zenekar egyik zenésze nem tud majd részt venni a születésnapi koncerten. 

A Quimby március 28-án lép fel az MVM Dome-ban az oszlopos tag nélkül
A Quimby március 28-án lép fel az MVM Dome-ban az oszlopos tag nélkül

A Quimby tagja hétfőn került kórházba

Szerdán reggel jelentette be a Facebookon a Quimby zenekar, hogy trombitásuk, Kárpáti József Dódi nem tud majd részt venni a március 28-i születésnapi koncertjükön az MVM Dome-ban, miután kórházba került. A zenész a kórházi kezelései miatt nem vesz majd részt a koncerten.  

Dódi kórházba került, és bitang nehéz szívvel kellett tudomásul vennünk, hogy nem fog ott állni velünk az MVM Dome színpadán szombaton.

 - írták a Facebook bejegyzésükben, majd hozzátették, hogy számukra az a legfontosabb, hogy zenész társuk teljesen felépüljön és mihamarabb együtt zenélhessenek. 

Hétfőn meglátogattuk, már sokkal jobban van, jókedvűen fogadott bennünket, de a koncerttel járó terhelésnek nem szeretnénk kitenni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu