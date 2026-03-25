Nagy a baj! Kórházba került a Quimby sztárja

A Quimby a közösségi oldalukon közölte a hírt, hogy a zenekar egyik zenésze nem tud majd részt venni a születésnapi koncerten.

A Quimby tagja hétfőn került kórházba

Szerdán reggel jelentette be a Facebookon a Quimby zenekar, hogy trombitásuk, Kárpáti József Dódi nem tud majd részt venni a március 28-i születésnapi koncertjükön az MVM Dome-ban, miután kórházba került. A zenész a kórházi kezelései miatt nem vesz majd részt a koncerten.

Dódi kórházba került, és bitang nehéz szívvel kellett tudomásul vennünk, hogy nem fog ott állni velünk az MVM Dome színpadán szombaton.

- írták a Facebook bejegyzésükben, majd hozzátették, hogy számukra az a legfontosabb, hogy zenész társuk teljesen felépüljön és mihamarabb együtt zenélhessenek.