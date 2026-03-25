Nagy a baj! Kórházba került a Quimby sztárja

A Quimby a közösségi oldalukon közölte a hírt, hogy a zenekar egyik zenésze nem tud majd részt venni a születésnapi koncerten.
Szerdán reggel jelentette be a Facebookon a Quimby zenekar, hogy trombitásuk, Kárpáti József Dódi nem tud majd részt venni a március 28-i születésnapi koncertjükön az MVM Dome-ban, miután kórházba került. A zenész a kórházi kezelései miatt nem vesz majd részt a koncerten.
Dódi kórházba került, és bitang nehéz szívvel kellett tudomásul vennünk, hogy nem fog ott állni velünk az MVM Dome színpadán szombaton.
- írták a Facebook bejegyzésükben, majd hozzátették, hogy számukra az a legfontosabb, hogy zenész társuk teljesen felépüljön és mihamarabb együtt zenélhessenek.
Hétfőn meglátogattuk, már sokkal jobban van, jókedvűen fogadott bennünket, de a koncerttel járó terhelésnek nem szeretnénk kitenni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.