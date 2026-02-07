Proksa Szandra: "Aggódom a gyerekeim jövője miatt"

Ma, február 7-én Szombathelyen rendezik meg a Háborúellenes Gyűlést, amely előtt a Mandiner felvezető műsorában Szabó Zsófi és Lentulai Krisztián vendége volt Proksa Szandra. A TV2 Mokka műsorvezetője kétgyermekes édesanyaként nemcsak a közélet alakulását figyeli érzékenyen, hanem azt is, milyen hangulat uralkodik az emberek között – különösen a közösségi médiában.
Proksa Szandra a beszélgetés során arról beszélt, megdöbbenti, mennyire elbeszélnek egymás mellett a két politikai oldal követői, és milyen indulatok szabadulnak el sokszor már egy-egy ártatlannak szánt bejegyzés alatt is.
"Teljes elbeszélés van, sőt, ha ezzel kapcsolatban teszek ki bármilyen jellegű posztot a social mediás felületeimre, akkor 'Milyen háború?', 'Hol van háború?’'– visszakérdeznek, hogy miről beszélek, nincsen itt semmi, teljesen rendben van minden. Ami számomra a legmeglepőbb, ez az ellenzékben lévő erőszak. Ez tényleg mindenhol látható, már a kommentekben, amit hozzáírnak, tehát minden tele van erőszakkal a túloldalon, és számomra ez döbbenetes. Hogy ha már most ez van, akkor adott esetben, hogy ha ők kerülnének kormányra, akkor mi lenne később?" – tette fel a költői kérdést Proksa Szandra.
A műsorvezető szerint édesanyaként különösen nyugtalanító számára ez a jelenség, hiszen a gyermekeik jövője mindennél fontosabb. Úgy érzi, az erőszakos hangnem már most is komoly problémát jelez.
"Én édesanyaként és családanyaként is az erőszak minden csíráját elutasítom, teljesen szeretném magamon kívül tudni. Aggódom a gyerekeim jövője miatt, és már szerintem most jelenleg is probléma van. Orbán Viktornak a Győrben mondott szavaival tökéletesen egyetértek, miszerint a békét először magunkban kell megteremtenünk."
Szandra nem titkolja: gyakran kap bántó, támadó üzeneteket, amikor közéleti kérdésekben megszólal a közösségi oldalain. Úgy látja, az elmúlt időszakban érezhetően durvább lett a hangnem.
Normális gondolkodású ember nem ír le olyan dolgokat, mint amiket látok mások és a saját posztjaim alatt. Nem is emlékszem, hogy korábban lett volna ennyire durva ellenzéki hangulat, mert most tényleg mindenhonnan az erőszak jön.
Éppen ezért volt számára különösen beszédes az a tapasztalat, amit a Háborúellenes Gyűlésen szerzett. Elmondása szerint ott egészen más légkör uralkodik, mint amit az online térben nap mint nap tapasztal.
"Ott agressziónak a nyoma sincsen, hanem jó érzéssel töltött el, amikor azokkal az emberekkel beszélgettem."
Proksa Szandra hangsúlyozta: tudatosan igyekszik olyanokkal is beszélni, akik nem azonos politikai oldalon állnak vele. Ugyanakkor sokszor úgy érzi, az érvek, amelyekkel találkozik, nem győzik meg arról, hogy valóban indokolt lenne a változás.
Sokan azt mondják, hogy azért kell a váltás, mert olyan sokáig voltak már ők a kormányon, és most már ennyi idő után kell a váltás. De hova? Ha valami működő rendszer, akkor hova akarunk váltást? Ezek nem olyan érvek, amik megállnák szerintem a helyüket.
