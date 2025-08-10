232 éve nyílt meg a Louvre – Íme a világ legforgalmasabb múzeumának legrejtélyesebb esetei

1793. augusztus 10-én, a forradalom kellős közepén nyitotta meg kapuit a Louvre, mint „a nemzet múzeuma”. A hajdani királyi palota azóta a kultúra, a történelem és a művészetek szentélyévé vált, ahol évente milliók csodálják meg a Mona Lisát, a Szamothrakéi Nikét vagy éppen az Egyiptomi Galéria kincseit. De vajon tudjuk-e, milyen titkok rejtőznek a patináns párizsi épület falai között? Hányan próbálták ellopni a világhírű festményeket, és mi köze Napóleonnak a gyűjteményhez?

A Louvre alatt egy korabeli lovagi erődítmény maradványai is látogathatók.

Fotó: Sepia Times / Getty Images

Királyi palotából forradalmi múzeum

A Louvre eredetileg a francia királyok egyik palotája volt. A 12. században erődítményként épült, majd a reneszánsz korban átalakították királyi rezidenciává. A 16. és 18. század között a palota kivégzések helyszínévé vált: 1591-ben négy embert lógattak fel a ma Salle des Caryatides-ként ismert, oszlopokkal határolt teremben, a francia forradalom alatt pedig itt állították fel az egyik guillotine-t. A csatározások idején a nemesi luxus szimbólumából a nép kulturális kincstárává vált. Végül 1793-ban hivatalosan is megnyílt a „Muséum central des arts” (Művészetek központi múzeuma), és mindenki – rangtól függetlenül – beléphetett.

A Mona Lisa eltűnése

A múzeum egyik legismertebb botránya 1911-ben történt, amikor a Mona Lisa eltűnt. Két éven át senki sem tudta, hová lett a Leonardo-festmény. Több mint két év után, 1913. december 12-én került elő Firenzében, amikor az ottani Uffizi képtár igazgatója, Giovanni Poggi feljelentette Vincenzo Peruggia olasz szobafestőt, a Louvre egy korábbi dolgozóját, aki megpróbálta neki eladni a lopott műtárgyat. A festményt végül az olasz állam 1914. január 4-én visszaszolgáltatta a párizsi múzeumnak, amely látogatottsága azonnal az egekbe szökött. A Mona Lisa azóta is a Louvre-ban tekinthető meg, az eltulajdonítása azonban ma már jóval komolyabb kihívás lenne. A 20. századi esetet ugyanakkor máig a korszak legnagyobb műkincslopásaként tartják számon.

Vincenzo Peruggia rendőrségi kartonja

Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Napóleon és a zsákmányolt műkincsek

Napóleon úgy kötődik a Louvre-hoz, hogy az 1803-tól tizenegy éven át az ő - III. Napóleon francia császár - nevét viselte, miután nagy erőkkel szorgalmazta a múzeum létrejöttét. A gyűjtemény jó része Napóleon katonai hadjáratai során került Franciaországba. Igaz, lemondása után aztán ötezernél több műkincset kellett visszaküldeni a jogos tulajdonosoknak. Az „art thief-in-chief”, ahogy néhány történész a múzeumot nevezi, egész Európából zsákmányolt műalkotásokat, és bár sokat visszaadtak, egyes darabok – például a Szamothrakéi Niké – azóta is vitatott eredetűek.