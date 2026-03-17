Nincs több titok: Különös részleteket árult el házasságáról Orosz Barbara

A gyönyörű szőkeség 3 éve már boldog házasságban él, amit egykor el sem tudott volna képzelni. Orosz Barbara férje a munkája miatt jelenleg Kongóban tartózkodik, ezért ritkán találkoznak, de most valami készülőben van, magánélet és karrier szempontjából is: Ezekről a titkokról mesélt most a Borsnak Barbara.

Orosz Barbara pontosan tudta, mire vállalkozik, mikor kimondta a boldogító igent

Arra szinte kivétel nélkül mindenki kíváncsi, hogyan élik meg férjével a távkapcsolatot. Erről is mesélt lapunknak a televíziós most.

Amikor összeházasodtunk, akkor úgy tudtuk, hogy három év lesz a kongói tartózkodása, ami most telt volna le nyáron, de felkérték még egy plusz évre

– kezdte lapunknak Barbi, aki hozzátette, hogy így már úgy fest, jövő nyáron végre véglegesen Magyarországra jön kedvese: „Nagyon várjuk, hogy a mindennapokban is elkezdjük a házasságunkat.” Orosz Barbara azt is elárulta, hogy férje már Franciaország helyett Magyarországon érzi otthon magát. Az is tervben van, hogy mint jó feleség Kongóban is meglátogatja férjét, de ez még nagyon sok mindentől függ.

Nagy visszatérésre készül

A műsorvezető-producernek esze ágában sincs visszavonulni, folyamatosan forgat, rengeteg minden van a tarsolyában.



Sok felkérést kaptam és sok beszélgetésen vagyok túl ezalatt az egy év alatt. Hiányzik a televíziózás, nem tervezek sokáig távol maradni, de nagyon nem mindegy, mi az, amire igent mondok

– folytatta Barbi, aki a Borsnak azt is elárulta, hogy valami olyan dolog van készülőben, ami nagyon izgalmas, és sokan nem számítanának rá tőle. „Mindig mindenben a szabadságot keresem, olyan lehetőségre nem fogok igent mondani, ahol nyesegetnék a szárnyaimat” – mesélte, majd elárulta, hogy a futó tárgyalások miatt többet nem árulhat el, de április elején nagy bejelentéssel érkezik majd.

Orosz Barbara Tűsarok magazinját hiányolják rajongói

A Tűsarok a szerelemgyerekem volt, amit az első képkockától az utolsóig a saját csapatommal alkottam, 15 évig végigkísért engem, és a változásaimat is bemutatta

– fejtette ki Barbi, akinek rengeteg nő ír neki, hogy mennyire szerette és nagyon hiányolja a műsort, ami szerintük értéket képviselt és irányt jelölt. Orosz Barbara nem tartja elképzelhetetlennek épp ezért,hogy valamilyen formában újraindítja, ha eljön az ideje, de most más műsor formátumok fejlesztésén dolgozik.