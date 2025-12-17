Orosz Barbara házasságáról vallott: „Engem nem lehet kalitkába zárni”

Párizsban találkozott a férjével Orosz Barbara műsorvezető, és azonnal felvillant köztük a szikra – árulta el a hot! magazinnak nemrégiben a színész-műsorvezető. Abban a városban találtak egymásra, amely az egykori tévés számára is egyet jelent a szerelemmel és az örök szabadsággal. A találkozásuk sorsszerű volt: két határtalan szellem vált eggyé, szinte az első pillanatban.

Orosz Barbara férje Flor, jelenleg Afrikában van (Fotó: Orosz Barbara archív)

„A férjem megértette azt, hogy engem nem lehet kalitkába zárni. Különös az élet, mert azzal, hogy jelen pillanatban is Afrikában van, óriási lehetőséget és szabadságot kaptunk, hogy megtervezzük az életünket” - mesélte a szőkeség.

Orosz Barbara: „Flor ma már Budapestet tartja az otthonának”

Az első pillanattól tudták, hogy egymásnak szánta őket a sors. Barbara feltöltődni utazott Párizsba, ahonnan a szerelem varázsával térhetett haza.

„Az első pillanatban tudtam, hogy a találkozásunk nem volt véletlen. Fantasztikus volt megélni, hogy ő kizárólag a nőt látja bennem, mert nem ismeri a televíziós énemet” - örvendezett Orosz Barbi a találkozásról, amire így emlékszik vissza:

Vele az első perctől kezdve működött minden. Azért vagyunk jó páros, mert mindketten nyitottak és figyelmesek vagyunk, jól kezeljük a változásokat, és távol áll tőlünk a cirkuszolás. Nem döntöttük el, hogyan fogunk viselkedni ebben a házasságban. Lazák vagyunk, és elfogadjuk, ha valami máshogyan alakul. Egyébként is abban hiszek, hogy amikor valaki iránt ilyen nagyon erős a vonzalom, ami nem pusztán szenvedély, hanem lelki és intellektuális összekapcsolódás is van, akkor azzal az emberrel dolgunk van.”

Flor hallani sem akart házasságról addig, amíg nem találkozott Barbival, és ez fordítva is igaz volt. Viszont azt követően úgy érezte, megtalálta az igazit, akiért országot váltani is hajlandó. Mellette otthonra talált. Orosz Barbara belvárosi, tágas lakását azonnal megszerette.