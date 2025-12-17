Orosz Barbara házasságáról vallott: „Engem nem lehet kalitkába zárni”

Párizsban találkozott a férjével Orosz Barbara műsorvezető, és azonnal felvillant köztük a szikra – árulta el a hot! magazinnak nemrégiben a színész-műsorvezető. Abban a városban találtak egymásra, amely az egykori tévés számára is egyet jelent a szerelemmel és az örök szabadsággal. A találkozásuk sorsszerű volt: két határtalan szellem vált eggyé, szinte az első pillanatban.
„A férjem megértette azt, hogy engem nem lehet kalitkába zárni. Különös az élet, mert azzal, hogy jelen pillanatban is Afrikában van, óriási lehetőséget és szabadságot kaptunk, hogy megtervezzük az életünket” - mesélte a szőkeség.
Az első pillanattól tudták, hogy egymásnak szánta őket a sors. Barbara feltöltődni utazott Párizsba, ahonnan a szerelem varázsával térhetett haza.
„Az első pillanatban tudtam, hogy a találkozásunk nem volt véletlen. Fantasztikus volt megélni, hogy ő kizárólag a nőt látja bennem, mert nem ismeri a televíziós énemet” - örvendezett Orosz Barbi a találkozásról, amire így emlékszik vissza:
Vele az első perctől kezdve működött minden. Azért vagyunk jó páros, mert mindketten nyitottak és figyelmesek vagyunk, jól kezeljük a változásokat, és távol áll tőlünk a cirkuszolás. Nem döntöttük el, hogyan fogunk viselkedni ebben a házasságban. Lazák vagyunk, és elfogadjuk, ha valami máshogyan alakul. Egyébként is abban hiszek, hogy amikor valaki iránt ilyen nagyon erős a vonzalom, ami nem pusztán szenvedély, hanem lelki és intellektuális összekapcsolódás is van, akkor azzal az emberrel dolgunk van.”
Flor hallani sem akart házasságról addig, amíg nem találkozott Barbival, és ez fordítva is igaz volt. Viszont azt követően úgy érezte, megtalálta az igazit, akiért országot váltani is hajlandó. Mellette otthonra talált. Orosz Barbara belvárosi, tágas lakását azonnal megszerette.
Flor már Budapestet tartja az otthonának… Vagyis azt a helyet, ahol együtt vagyunk. Emlékszem, amikor először járt itt, azt mondta, most érzi igazán, otthon van. Hazaért. Jó volt ezt hallani!
A csinos műsorvezető gyerekkora óta rajong az ünnepért, amit ez alkalommal is Orosz Barbara szülőfalujában, Cserépfaluban töltenek majd. A budapesti lakás már fénypompában úszik.
„Úgy gondolom, Flornak én mutattam meg, hogy mi az igazi karácsonyozás. Mindkettőnknek elváltak a szülei, azonban nálunk ettől függetlenül odafigyeltek rá, hogy mindig együtt legyünk és elhalmozzuk egymást figyelmességekkel. Karácsony előtt, szokásunkhoz híven, ismét Párizsban randevúzunk. Különösen káprázatos ilyenkor a város. Mindketten tizennyolcadikán érkezünk meg, és huszonharmadikáig ott leszünk. Romantikázunk, nagyokat sétálunk, kiállításokat és templomokat fedezünk fel, de biztosan nem hagyjuk ki a kedvenc piacunkat és Versailles-t.”
Flor komoly ember, mégis, ha együtt vagyunk, egészen a hatásom alá kerül, pillanatok alatt táncra perdülünk az utcán, és csókokat váltunk.
„Huszonnegyedikén már Cserépfaluban leszünk, ahol közel húszan üljük majd körbe az asztalt. Négy kicsi van a családban, így nekik is megmutatjuk, milyen csodálatos is ez az ünnep.”
December huszonötödikén a nagyi főzi az ebédet, amihez 89 évesen is ragaszkodik. Ő az a nő, akivel Barbara (az anyukája mellett) napi szinten beszél, mert az asszony olyan tisztán látja az élet dolgait, hogy bármilyen élethelyzetben tud tanácsot adni neki.
