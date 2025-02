Gyanús fotók! Romantikus vacsora közben kapták le Opitz Barbit és a Házasság első látásra sztárját

Opitz Barbi mostanában egyre több lesifotó főszereplője, hiszen alig pár hete még egy titokzatos, fiatal fiúval kapták őt lencsevégre, akiről sokáig mindenki azt hitte, hogy az exbarátja, Serleg Albert. Nos, hamar kiderült, hogy erről szó sincs, ugyanis az énekesnő a Borsnak megerősítette: volt barátjával már hónapok óta nem beszélnek, a képen pedig véletlenül sem ő szerepel, hanem egy „ismerős”. Azt Barbi nem kívánta elárulni, hogy ez az ismerősként emlegetett fiú pontosan kicsoda, azonban most úgy tűnik, hogy ismét lesz oka magyarázkodni, hiszen a budapesti éjszakában készültek róla fotók, ám ezúttal egyértelmű, hogy kinek a társaságában…

Opitz Barbi párja a Házasság első látásra sztárja lenne? (Fotó: Bors)

Opitz Barbi a Házasság első látásra sztárjával töltötte az estét

Lapunk birtokába jutott több felvétel, melyen a fiatal énekesnő egy belvárosi étteremhez igyekszik, majd ott egy romantikusnak tűnő vacsorát folytat a partnerével. Ebben még nem lenne semmi izgalmas, azonban Barbara nem akárkivel eszegetett a nívós vendéglőben… Vacsorapartnere ugyanis a Házasság első látásra gyémántmágnása, Szolnoki Szabolcs volt. Bizony, a fiatal lány már az üzletember társaságában érkezett meg a helyszínre, a találkozónak pedig mindketten megadták a módját, Szabi ugyanis egy kék öltönyben érkezett meg, míg Barbi egy elegáns, hosszú fekete kabátot kapott magára.

Opitz Barbi és Szolnoki Szabolcs így érkezett meg a helyszínre (Fotó: Bors)

A fényképek tanúsága szerint jól érezték magukat együtt, hiszen már az érkezéskor nagyon közel voltak egymáshoz, majd az étteremben is sokat nevetgéltek, beszélgettek. Ezt erősítette meg egy neve elhallgatását kérő szemtanú is, aki szerint nagy feltűnést keltett a páros.

– A környéken lakom, kisebb túlzással szinte minden nap összefutok egy celebbel ennél az étteremnél, de mikor Barbit megláttam, kicsit meglepődtem. Már nem azért, hogy ő idejött, hanem azért, mert nem számítottam arra, hogy Szolnoki Szabolcs társaságában érkezik. A Házasság első látásra műsorát végig követtem, így tudtam, hogy ki az öltönyös férfi, de azért ez a párosítás nekem eléggé meglepő volt. Nem tudom, mi van köztük, de az igaz, hogy nagy volt az összhang és azt is láttam, ahogy Szabolcs megfogja Barbi derekát… – mondta lapunk informátora, mi pedig kíváncsiak voltunk, hogy mégis mit jelent ez. Már csak azért is, mert a gyémántmágnás korábban említette a Borsnak, hogy három hölgy is közel került hozzá mostanában, a kérdés pedig csak az, hogy ezeknek egyike-e Barbi, vagy informátorunk csupán annak lehetett szemtanúja, hogy a férfi tényleg egy úriember.

Valóban Barbival vacsoráztam. Nagyon kellemes társaság volt, jót beszélgettünk és jól is éreztük magunkat, de többet most nem kívánok hozzáfűzni ehhez…

– fogalmazott sejtelmesen Házasság első látásra Szabi, aki tehát azt nem kívánta elárulni, hogy mi volt az apropója a találkozónak, de talán hamarosan ez is kiderül. Mindenesetre a képek magukért beszélnek.