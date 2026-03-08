Zoltán Erika számára ez a nőnap más, mint az eddigiek!

Ez a nőnap különleges Zoltán Erika szánára. Az örök fiatal díva a hatodik x-en túl is remek formában van, de ez sok küzdelem és türelmes, kitartó munka eredménye.

Ez a nőnap különleges ünnep Zoltán Erika számára (Fotó: Zoltán Erika)

Ez a nőnap Erika számára emlékeztető arra az útra, amit az elmúlt években megtett. Most kirobbanó formában van, de ez nem mindig volt így, mindig is nyíltan beszélt arról, hogy sokat változott a teste a változókor alatt, amit nehezen viselt, de nem adta fel.

Sikerült hál’ Istennek a változókor lecsengésének köszönhetően visszanyernem a saját eredeti formámat, a testemet, a fizikumomat, az erőmet

– mesélte boldogan a díva.

Zoltán Erika: „Aki igazán szeret, mindenhogy szeret”

Habár Erika már túl van a nehezén, nem feledkezett meg azokról a nőtársairól, akik hasonló gondokkal küzdenek, így most, nőnap alkalmából nekik üzent: „Fontos, hogy minden nő magával legyen először békében, ne hallgasson mások véleményére, ezeket hessegesse el, fogadja el önmagát úgy, ahogy van. Álljon a tükör elé, és ha azt látja, hogy ő megtett mindent önmagáért, akkor elégedett lehet” ­– tanácsolja az énekesnő.

Az énekesnő számára fontos a példamutatás, hiszen ő maga nagyon erős női mintát kapott az édesanyjától és a nagymamájától. Arra nevelték, hogy mindent tegyen meg az ápolt, igényes megjelenésért, mert ez hozzájárul egy nő mentális és lelki jóllétéhez is.

Habár nagyon szerény körülmények között éltek, mindig rendezett frizurával, megkomponált öltözetben mentek ki az utcára, ők a klasszikus női mintát képviselték

– idézte fel Zoltán Erika.

Zoltán Erika lánya, Zoé személyi edző, ő segít édesanyjának formában maradni (Fotó: Zoltán Erika)

Amikor megszületett Zoltán Erika kislánya, Zoé, szerette volna tovább adni a kapott értékeket. Úgy érzi, hogy ez sikerült. „Zoé most már 28 éves, látom, ahogy éli a mindennapjait, ahogy alakítja az életét és viszont látom benne magamat. Maximálisan hiszek abban, hogy ne várj többet, mint amit adtál, ha úgy adtad, ahogy a legjobbnak láttad, akkor mindent megtettél” – mesélte a díva.

Ez egy különleges nőnap

Erika imád a színpadon kívül is találkozni a közönségével, ezért idén nőnap alkalmából egy fergeteges traccspartival egybekötött gasztronómiai élményre invitálta a közönségét. Erika, most nem fellépőként, hanem házigazdaként lesz jelen az eseményen, az isteni ételekért pedig Szikra Gabi felel, akit a Séfek Séfe című gasztro realityből ismerhetünk.