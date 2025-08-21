„Óriási szerelem kell hozzá az elején...” – Zoltán Erika vallomása a házasságról

Zoltán Erika közel négy évtizede áll a színpadon, és a közönség szeretete a mai napig töretlen felé. Sikerei mögött azonban nemcsak a zene és a színpad áll, hanem egy stabil magánélet is: férjével, Kátai Róberttel, azaz Robby D.-vel több mint 35 éve alkotnak egy párt, házasságban pedig 31 éve élnek boldogan. Kapcsolatuk kezdetén ugyan akadtak nehézségek – Erika maga korábban bevallotta, hogy sokáig féltékenységgel küzdött –, de közös erővel sikerült túllépniük ezen. Azóta kiderült, hogy a házasságuk nemcsak kitartó szereteten, hanem valódi munkán is alapul, árulta el a Borsnak adott interjújában.

Zoltán Erika házassága igazán jó példa mindenki előtt (Fotó: Szabolcs László)

Zoltán Erika Kátai Róbert mellett már 35 éve boldog

Zoltán Erika szerint ma már nem olyan egyszerű ismerkedni, mint annak idején: „Úgy látom, most sokkal nehezebb ismerkedni, mint régen, mert zártabb a világ az internet miatt, kevesebb a személyes élmény, mindenki a mobiljával van elfoglalva. Nincs már sajnos az a fajta társasági élet, összejárás” – árulta el az énekesnő, aki úgy érzi, hogy ez az új digitalizált világ megöli az emberi kapcsolatokat, és egyre nehezebb valódi köteléket találni.

A saját házassága titkát is megfogalmazta:

„Óriási nagy szerelemnek kell lennie az elején ahhoz, hogy az ember arra vigyázni akarjon. Amennyiben úgy érezzük, hogy ez egyszeri, megismételhetetlen szerelem, akkor mindent meg kell tennünk azért, hogy problémák esetén is vigyázzunk rá és megőrizzük”

– vallotta be, majd hozzátette, hogy a mindennapokban a türelem és az alázat a legfontosabb: „A nagy szerelem idővel átalakul szeretetté, ahol nagyon fontossá válik a kölcsönös tisztelet. Bármilyen probléma is merül fel, nem lehet a másik ellen fordulni, hanem kitalálni, hogyan oldjuk meg. Mindkét fél részéről szükség van a kompromisszumkészségre és a türelemre” – szögezte le a Borsnak.

Zoltán Erika és férje egymás ajándékai jó ideje (Fotó: Szabolcs László)

Várja a jól megérdemelt pihenést

A színpad mellett a pihenés is fontos számára: „Szeptember végén lehet, hogy lemegyünk a tengerpartra a nagy szezon után. Akkor szeretek elmenni pihenni valahová, amikor már nincs más dolgom és teljesen át tudom adni magam az élménynek” – mesélte.