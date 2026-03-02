Náray Erika: „Elvtelen kompromisszumokra nem vagyok képes”

Gyerekkori emlékeiről, családjáról és újabb munkáiról mesélt a hot! magazinnak a mindig energikus színésznő, Náray Erika.

Náray Erika nem ünnepel minden születésnapot vagy névnapot

Fotó: hot! magazin/Bánkúti Sándor

hot!: 14 éves korodig Egercsehiben éltél. Szoktál hazalátogatni?

Náray Erika: „Ott él a húgom, Krisztina. De inkább ők jönnek, alkalmazkodnak hozzám. Tudják, hogy ha színházi előadásom van, azt nem tehetem odébb, és ezt a sógorom is elfogadja. Egyébként nem vagyunk az a család, ahol mindenképpen megünnepelendő a névnap vagy a születésnap. Kamilláét persze soha nem felejtettük el. Ráadásul képtelen vagyok dátumokat megjegyezni. Janza Kata tudja ezt rólam, és egy nappal korábban küld egy üzenetet, hogy „Tudod, holnap lesz a születésnapom, akkor kell köszöntened!”

A kétéves művésznő

Fotó: hot! magazin/archív

A lányod, Kamilla külföldön él. Vele mikor találkoztál utoljára?

„Február elején. Két-három havonta látjuk egymást. Sokszor írok neki üzenetet, hogy „mit szeretne az én drága szívem”, mondjuk, karácsonyra, és akkor megy az utalás. Kamilla Berlinben él a vőlegényével, elvégezte a CEU-t, a magyar nagykövetségen dolgozott. Most egy kávézóban tevékenykedik, ahol a munkatársai olasz, ukrán, thai, német fiatalok: a párjával tanulják, hogy milyen ebben a multikultiban élni, hogyan kell berlininek lenni.”

Kamilla az édesanyjával

Fotó: hot! magazin/archív

A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban végeztél. Tanított téged Bácskai Mihály tanár úr, aki a drámatagozatot alapította?

„Amikor oda jártam, ő már csak igazgató volt: sétált a folyosókon, meg lehetett állítani, kérdezni tőle, segítséget kérni. Megnézte, meghallgatta azokat, akik a Színművészetire készültek. A felesége, Erzsi néni nagyon szigorú volt, de sokat tanultunk tőle. Kollégiumban laktunk, ál­lan­dóan együtt voltunk; a helyi diákok szomorúan nézték, hogy bemegyünk az épületbe este, és nekik haza kell menniük.”

Náray Erika: „Előjönnek a szentesi ízek”

Szeretted ezt az életformát? Kik voltak az osztálytársaid?

„Egy egész szintet foglaltunk el a kol­lé­gium­ban. Addig el sem tudtam képzelni, hogy csak négy szekrény, ágy, asztal legyen egy szobában. De elfértünk. Börcsök Enikő és Alföldi Robi voltak az osztálytársaim.”