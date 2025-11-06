Mindenki megrémült, Náray Erika majdnem nyakát törte

A Rómeó és Júlia alatt történt a beleset: Szinetár Dóra nagy erővel ellökte, ahogy meg volt beszélve, de beakadt a ruhája egy darabja, így majdnem súlyos baleset lett a történet vége. Náray Erika közben végig énekelt, majd lement a színpadról, de mindenki rémülten figyelte a kaszkadőrmutatványt.

Náray Erika balesete szerencsésen végződött

(Fotó: MTVA)

„A Rómeó és Júliában volt egy olyan jelenet, amimkor én Dajkaként vigasztalom Júliát, ő pedig magánkívül van. A koreográfia szerint egy magasított kisszínpadon mellé térdeltem, Szinetár Dórinak pedig nagy erővel el kellett löknie. Ez el volt próbálva, hogy semmi baj, mert én meg fogok kapaszkodni, majd szépen korrigálom az ő iszonyatos nagy lökését” – emlékezett vissza Náray Erika egy komoly színpadi bakira.

Nem ment azonban minden a tervek szerint. „Dóri meg is lökött. A ruhám karján hosszú, lelógós rész volt, ez valahogy a térdem alá került, rátettem a lábamat. Nem tudtam megemelni a kezem, nem tudtam megkapaszkodni a lökés után. Erről a magasított fémszerkezetről három valódi lépcsőfok vezetett a valódi színpadra” – mesélte. Ott éneklés közben valahogy legurult, így jutott el a zenekari árokig.

Silló István vezényelte az előadást, aki döbbenten nézte, hogy mi történik, ekkor jutott el Náray Erika addig a szövegrészig, hogy „Tovább, tovább, ez a nász meglesz!” – amit gyakorlatilag a meghökkent karmesternek adott elő.

Náray Erika dicsértet kapott az esésért

A színésznő végül kiment a színpadról.

Addigra már a mentők, tűzoltóság, mindenki ott volt, tényleg nagyon megijedt mindenki.

„Másnap pedig egy reklámot mondtam fel egy stúdióban, ott volt egy lány, aki pont ezt az előadást nézte meg előző nap, aki elmondta, iszonyú menő vagyok, hogy bevállalom minden előadáson, hogy legördülök, veszélyeztetve a saját testi épségemet… elhitték az emberek, hogy én ezt minden előadáson megcsinálom!” – mesélte az Azt beszélik című talkshow november 2-i adásában.

Janza Kata és Náray Erika a Duna TV műsorában

(Fotó: MTVA)

Náray Erika magánélete is téma volt

Miután 2007-ben elvált férjétől, egyedül nevelte fel a lányát, Kamillát. Nemrég ő is úgy döntött, Németországban próbál szerencsét vőlegényével, így Náray Erika jóformán egyedül maradt, amit nem volt könnyű elfogadnia.