Megtalálta álmai lakását Nagy Ő Panna, ám a lakók nem kértek hírnevéből - Bukta a kéglit!

Komoly fordulóponthoz érkezett Nagy Ő Panna élete: 13 év után végleg hátat fordít az olasz mindennapoknak. Az egykori realityszereplő lakásnézése azonban nem alakult simán, a kiválasztott lakás tulajdonosai végül úgy döntöttek, nem kérnek a hírességből.

Nagy Ő Panna egy napig kérlelte a tulajdonosokat, hogy tárják fel a valódi okot, miért utasították el (Fotó: TV2)

Nagy Ő Panna úgy hitte, minden jó úton halad

Nagy Ő Panna már korábban is beszélt arról, hogy nem érzi jól magát Olaszországban, és szeretne új életet kezdeni Magyarországon. Akkor a Metropolnak azt mondta, döntésében az is szerepet játszik, hogy megváltoztak az ottani viszonyok, és bár munkája továbbra is köti az országhoz, Budapest lesz az új bázisa. A Nagy Ő 2026-os szériájában feltűnt vörös démon nem titkolta azt sem, hogy a hazaköltözés egyik fő célja a párkeresés, egyszerűen oda van a magyar férfiakért. Pálfi Panna operaénekes nem először költözik haza: Stohl András Nagy Ő kedvéért idén már megtette ezt, de a látogatás csak a műsor idejére szólt. Most azonban véglegesnek képzeli a döntést. A Borsnak adott interjújában részletesen beszámolt arról a döbbenetes esetről, ami Magyarországon fogadta őt akkor, amikor már úgy hitte, végre költözhet az álomlakásba.

Régóta kerestem a megfelelő otthon Magyarországon, de sorban állnak az emberek az albérletekért

– idézte fel. Ebben nagy segítségére volt barátnője, Nagy Ő Gina, aki személyesen járt el helyette. „Gina volt a segítségemre Magyarországon, amíg én itt kint élek. Ő ment el albérleteket nézni, ő volt a szemem” – mesélte.

Bár Stohl Buci jó partnernek tűnt, a sikertelen próbálkozás után most nyitottan áll a magyar férfiakhoz (Fotó: TV2)

Hírneve lett végül az akadály

Úgy tűnt, végre megtalálta az igazit, és szerette volna minél előbb lefoglalni kaucióval is az álomotthont. Az ígéretes lakás azonban végül kicsúszott a kezéből és nem is akármilyen okkal utasították el.

Volt végre egy olyan lakás, ami minden szempontból jónak tűnt… Meg is beszéltük, hogy még aznap este visszaszólnak és én már készítettem is a foglalót. De végül nem jelentkeztek, sőt, keresték tovább a megfelelő bérlőt - amit nem értettem, hiszen azonnal fizetőképes lettem volna. Végül kisebb huzavona után ki tudtuk szedni belőlük, hogy nem vagyok szimpatikus, mert híres vagyok

– mondta döbbenten. Hozzátette: „Nem tudják, hogy a lakóközösségre milyen hatással lenne az én hírnevem. Őszintén nem is értem a problémát.” A történet azonban végül happy enddel zárult: „Másnap találtunk egy lakást nekem, így most végre költözöm Pestre” – árulta el megkönnyebbülten.