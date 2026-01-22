Báránybőrbe bújt ragadozó? – Itt a Nagy Ő egyik legrejtélyesebb karaktere

Január 26-án indul a TV2 egyik legjobban várt párkereső műsora, a Nagy Ő, amely már az első pillanattól komoly érzelmeket ígér. A villa lakói között ugyanis hamar konfliktusok és ármánykodás jelenik meg, miközben mindenki igyekszik legjobb és legizgalmasabb arcát mutatni Stohl Andrásnak. Lesz azonban, aki nem hajlandó háttérbe húzódni – miközben mégis sokszor a pályán kívülről szemléli az eseményeket.

A Nagy Ő szereplői első perctől taktikáznak és megfigyelnek, ahogy beköltöznek a villába (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy Ő Panna: „Egy nagyon vízválasztó személyiség leszek”

A Nagy Ő Január 26-án, jövő héten hétfőn indul a TV2 műsorán, ahol ezúttal Stohl András Nagy Ő bőrébe bújva keresi majd az igazit. Húsz nő költözik be a villába, és már a sajtótájékoztatón egyértelművé vált: Andrásnak rendkívül sokszínű mezőnyből kell majd választania. És az is biztos, hogy egyikük sem fél megmutatni önmagát. Stílusával, hozzáállásával és különös szemléletével feltűnő személyiség Pálfi Panna (35), operaénekes és vállalkozó, aki szó szerint határokon át utazott, hogy meghódítsa a nagy ő szívét. Panna Olaszországból költözött vissza Magyaroroszágra, hogy a Nagy Ő 2026-os évadának egyik legrejtélyesebb szereplőjeként, sokak szerint igazi báránybőrbe bújt farkasként hódítson a villa falai között.

Szerintem egy nagyon vízválasztó személyiség leszek, nekem minden arcomat megismerik majd a nézők és sokszor lesz meglepetés – de ez nem kamu lesz, amit látnak. Stohl András egyértelműen magához vonzott, egy tökéletes partner. Amikor meghallottam a nevét úgy döntöttem, hogy csinos szingliként most van értelme visszaköltözni Magyarországra. András a főnyeremény, a fődíj, jöttem megnyerni. Úgy érzem, itt Stohl András a vadász, de egyúttal azt is, hogy én pedig harcos, én nem tartok bevetni magamat a konkurencia legyűrése érdekében

– mesélte Panna, titokzatos és határozott hangon.

Panna kétségtelenül hamar hatást gyakorol majd Stohl Bucira (Fotó: Máté Krisztián)

„Egy vadóc oroszlán vagyok, akit meg kell szelídíteni”

Panna lobbanékony személyiség, imádja a versenyhelyzeteket, és most sem riad vissza a másik tizenkilenc hölgytől, akik szintén Andrásért érkeztek.

Bíztam benne, hogy kemény konkurencia és vetélytársak lesznek. Jó volt a buli, a benti nők azok tudtak lenni, így izgalmas volt a verseny. A személyiségem olyan, mint az ezeregy éjszaka. A búgó kiscicától kezdve a harapó oroszlánig minden benne van egy nőben. És bennem is. Főként egy vadóc oroszlán vagyok, akit meg kell szelídíteni

– vallja magáról a csinos énekes.