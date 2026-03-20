BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Klaudia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló vallomás: 84 éves férfi zaklatja Stohl András párját! – Így csábítaná a lakására Nagy Ő Krisztát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 20:00
A TV2 sikerműsora után fenekestül felfordult a győztes hölgy élete, aki azóta is próbálja feldolgozni a hirtelen jött népszerűséget. Nagy Ő Kriszta most őszintén vallott arról, hogy a mesébe illő finálé után mi is várt rá. A nézők kedvence most őszintén beszélt a Borsnak különös udvarlójáról!

Nagy Ő Kriszta, azaz Kiss Kriszta az ország szeme láttára rabolta el Stohl András szívét a népszerű párkereső reality A Nagy Ő  idei évadában. A sugárzóan szép nő és a műsorvezető-színész kapcsolata a kamerák lekapcsolása után is folytatódott, ám a civil életbe való visszatérés zökkenőmentesebb is lehetett volna. A győztes hölgy most egy hihetetlen történetet osztott meg: egy 84 éves úr lett a megszállottja, és bizarr ajánlatokkal bombázza őt.

Nagy Ő Kriszta elnyerte Stohl András szívét (Fotó: TV2)

Kiderült az igazság: Nagy Ő Kriszta élete teljesen megváltozott a győzelem óta

A műsor fináléja utáni első hónapok a teljes diszkréció jegyében teltek, hiszen a szabályok szerint titokban kellett tartaniuk a kapcsolatukat. Ez az időszak lehetőséget adott nekik arra, hogy valódi érzelmeket építsenek ki a külvilág zajától távol. Kriszta szerint ez a békés periódus volt a kapcsolatuk alapköve, ám a titoktartás megszűnésével minden megváltozott.

Volt ugye egy 4 hónapunk, ami kettesben zajlott most már ugye ez nincs így, ez a nehezebb. Most nagyon sok az elvárás. Eddig a mi tempónk tökéletes volt, minden úgy történt, ahogy mi akartuk. Most pedig nagyon sok az érdeklődés, például: volt egy bál András éppen a Nagy Duett-ben volt és az emberek nem tudták elfogadni, hogy nincs velem a bálon. Ez már nincs benne a konfortzónámban, ez a magyarázkodás. De a döntés nálam van.

– mondta a Borsnak Kriszta.

A hirtelen jött népszerűség és a folyamatos nyilvános szereplés komoly nyomást gyakorol a mindennapjaikra. Kriszta bevallotta, hogy nehezen kezeli a folytonos kíváncsiskodást, különösen akkor, ha párja munkája miatt egyedül kell megjelennie valahol.

Stohl András párja, Kiss Kriszta szívét vidéki fogásokkal akarja elnyerni egy titkos hódolója (Fotó: hot! magazin/archív)

Bizarr ajánlat: vesepecsenyével csalogatná lakására egy idős hódító

Bár Kriszta szíve foglalt, a férfiak nem adják fel, és olykor egészen extrém módszerekhez folyamodnak, hogy felkeltsék a figyelmét. A legmeghökkentőbb eset egy idős úrhoz köthető, aki valamilyen úton-módon megszerezte a nő privát telefonszámát. A hívások és üzenetek rendszeressé váltak, ami már messze túlmutat az egyszerű rajongáson.

Van különleges helyzet. Van egy 84 éves bácsi, férfi, aki valamilyen úton módon hozzáfért az elérhetőségemhez. Telefonon keresett sokat, már leszoktattam róla, de én lenyilatkoztam, hogy egy egyszerű vidéki lány vagyok, és emiatt kitalálta, hogy Vesepecsenyét készít nekem. Arra vár, hogy elmenjek hozzá ezt megenni. Egyem meg amúgy, nagy szeretettel vár, elkészíti az ételt, hívott már mindenhonnan... nagyon komolyan gondolja, de egyem meg én nem.

A szituáció egyszerre komikus és aggasztó, hiszen az ismeretlen férfi teljesen beleélte magát a találkozó gondolatába. Kriszta ugyanakkor határozottan kijelentette, hogy nem kér a kéretlen udvarlásból és a bizarr vacsorameghívásból.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
