Nagy Ő Kriszta: „Nekem Medveczky Ilona a példaképem!”

Kiss Kriszta nélkül ma már elképzelhetetlen egy vörös szőnyeges esemény. Nagy Ő Kriszta hatalmas hangsúlyt fektet arra, hogy mindig kifogástalan megjelenéssel álljon a nagyközönség elé. Saját közösségi oldalán a női követői kíváncsian lesik minden apró szépségtrükkjét, amit a kortalan szépség örömmel oszt meg a rajongóival. Krisztát alig pár hónapja ismerhette meg az ország, de ma már valódi stílusikonként tartják számon.

Nagy Ő Kriszta a Just Clear Gálán egy gyönyörű ruhában jelent meg (Fotó: Szabolcs László)

Kiss Krisztát egy kifinomult, stílusos nőként ismerte meg a közönség, napjainkban már nők ezrei számára ő jelenti a példaképet. Stohl András választottjával a Just Clear Award díjkiosztón találkoztunk, ahol dívaként tündökölt a vörös szőnyegen. A stílusikonnak fontos, hogy mindig más arcát mutassa, szereti változatosan összeállítani a szettjeit. „Igyekszem mindig a lehető legváltozatosabban megjelenni. Nekem a ruhaválasztás mellett fontos a smink, a frizura és a kiegészítők stílusos összehangolása. Számomra is unalmas, hogyha mindig ugyanazt látom a tükörben. A mai eseményre egy kicsit vagányabbra vettem a figurát" – mondta mosolyogva a kortalan szépség.

A Nagy Ő sztárjáért nők ezrei rajonganak

Kiss Kriszta úton -útfélen rengeteg dicséretet kap. A közösségi oldalai szinte felrobbannak a rengeteg elismerő üzenettől, amikor egy új szettben mutatja meg magát. A számára legjobban eső elismerés az, amikor dívának nevezik.

Nagyon jól esik,a mikor ezt a szép és elismerő jelzőt megkapom, hogy díva vagyok. Szeretném én is elhinni, hogy ez így van, de egyelőre ezt kedves bóknak veszem. Számomra az igazi nagybetűs díva Medveczky Ilona művésznő

– mondta mosolyogva a Nagy Ő nyertese.

Nagy Ő Kriszta: „Medveczky Ilona a legnagyobb példaképem!”

Kiss Krisztát teljesen magával ragadta a fajta kifinomult női energia, a tartás, és az elképesztő kortalan szépség, amit Medveczky Ilona képvisel. Mindent tud róla, és figyelemmel kíséri a művésznő minden megjelenését.

Számomra Medveczky Ilona minden szempontból egy ikon. Az a kifinomultság, amivel ő a mai napig is be tud lépni egy terembe, az számomra lenyűgöző. Amikor ő megjelenik valahol, ott megáll a levegő. A művésznő fantasztikus formában van most is. Én szívből remélem, hogy amikor én is annyi idős leszek, mint a művésznő, akkor ugyanilyen jó formában leszek, én mindent megteszek ezért

– mondta elismerően a Nagy Ő sztárja.