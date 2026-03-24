Szörnyű balesetet szenvedett Stohl András kedvese! Kriszta rá sem ismert a lábára

Nagy Ő Kriszta már hetek óta nagyon keményen készül a fitnesz versenyére, már alig várja, hogy végre színpadra léphessen és megmutathassa a bomba alakját. A sors úgy látszik, szeretné próbára tenni a kortalan szépséget, ugyanis egy ártatlannak tűnő házimunkából, most hatalmas dráma kerekedett. A Nagy Ő sztárja a minap a Dunaharasztiban található otthonában takarított, amikor egy váratlan baleset következtében kifordult a bokája.
Kiss Kriszta már többször is bebizonyította, hogy egy elképesztően erős és kitartó nő. A tőle megszokott maximalizmussal már hetek óta keményen készül a közelgő fitnesz versenyére. Tűpontosan beállított étrendet követ és napi szinten edz:
Már hetek óta nagyon keményen készülök az április 18.-i fitnesz versenyemre. Egy fantasztikus edzővel dolgozom együtt, aki mindenben támogat. Én egy fegyelmezett nő vagyok, amire szükség is van egy ilyen felkészülés során. Azonban most sajnos történt egy baleset, ami nagyon megijesztett
– kezdte történetét Stohl András kedvese.
A Nagy Ő sztárját takarítás közben érte a váratlan baleset: „Otthon takarítottam és hogy elérjem a magasabban lévő tárgyakat felálltam egy székre. Nem tudom, hogy történt de elvesztettem az egyensúlyomat és leestem a székről. Nagyon szerencsétlenül értem földet, aminek a következtében kifordult a bokám” – mesélte.
Nagy Ő Kriszta nagyon megijedt, mert a bokája elkezdett dagadni és elképesztő fájdalmakat élt át. Hamar rájött, hogy ide már orvosi segítségre van szükség, és elment a balesetibe. „Nagyon fájt a bokám, alig tudtam ráállni. Úgy döntöttem, hogy jobb lesz ha megvizsgáltatom így a balesetiben kötöttem ki” – folytatta történetét a Nagy Ő nyertese.
A baleseti sebészetesen alaposan megvizsgálták Kriszta bokáját. A vizsgálatok eredményére várva a Nagy Ő sztárja végig azért fohászkodott, nehogy csonttörésről legyen szó.
Nagyon alaposan megvizsgálták a bokámat. Hála az égnek az gyorsan kiderült, hogy nem tört el, aminek nagyon örültem, hiszen törött bokával kivitelezhetetlen lett volna, hogy részt vegyek a fitnesz versenyen
– mondta fellélegezve a kortalan szépség.
A megkönnyebbülés után, hamar jött a következő fordulat. Az orvosok arról tájékoztatták, hogy egy csúnyán kificamodott a bokája, amit muszáj pihentetnie és egy speciális rögzítőt kell viselnie.
Kiderült, hogy ez egy csúnya zúzódás. Azt mondták, hogy muszáj pihentetnem a lábamat, különben súlyosbodhat a helyzet és elhúzódhat a gyógyulás. Emellett viselnem kell egy rögzítőt is, ami a megfelelő pozícióban tartja az ízületet
– emlékezett a Nagy Ő nyertese.
Nagy Ő Kriszta fegyelmezett nő módjára betartotta az orvosok utasításait és mindent megtett azért, hogy ez a kis baleset véletlenül se veszélyeztette a fitnesz versenyen való szereplését. Kriszta csodával határos módon, egy héttel a baleset után már tűsarkúban vonult be a Just Clear Award Díjátadó Gálájára, egy fantasztikus ruhakölteményben. A Nagy Ő sztárja állítja, hogy ez a gyors gyógyulás az elképesztő akaraterejének és a hitének köszönhető.
