Most aztán főhet a feje Jákob Zolinak: nem akárki oldalán lett szerelmes az exe

A Nagy Ő Jákob Zoli nevével fémjelzett évadában tűnt fel Hajnal Bettina, aki szókimondó stílusával igencsak megosztó személyiség volt, a milliárdos mégis őt választotta a műsor végén. A pár kapcsolata azonban hamar zátonyra futott. A szakítás után viszont a Nagy Ő Bettijére újra rátalált a szerelem, egy vidéki vállalkozó személyében, akivel gyorsan össze is költöztek, sőt az eljegyzés is szóba került. Ennek ellenére nemrég kiderült, hogy ennek a kapcsolatnak is vége szakadt, az édesanya azonban már tovább is lépett.

Míg Jákob Zoli gyerekei és volt felesége társaságában nyaralt, addig egykori kedvese új párt talált (Fotó: Jákob Zoltán)

Miután Betti és vidéki párja szakítottak, kislányával visszaköltöztek a fővárosba. Igaz, így az édesanyának ott kellett hagyni saját szépségszalonját, aminek nyitásakor még azt hitte, minden álma valóra vált. Most azonban mindent előröl kellett kezdenie Budapesten. De innen szép nyerni, és úgy tűnik, Bettinek ismét sínen van a karrierje és a magánélete is. A TV2 egykori sztárja újra egy szépségszalonban dolgozik, amit úgy tűnik, nagyon élvez, sőt megint szerelmes, nem is akárkibe.

Nagy Ő Betti új párja nem más, mint kislánya édesapja (Fotó: Instagram)

Jákob Zoli volt barátnője az exével jött össze

Hajnal Betti Instagram-oldalán vallotta be, hogy új párja, akivel mostanában rengeteg közös fotót is megosztott, valójában nem egy ismeretlen férfi, hanem gyermeke édesapja. Úgy tűnik, a sok megpróbáltatás, és a jó néhány évnyi különlét sokat változtatott mindkettejükön, ami miatt úgy döntöttek, hogy újra megpróbálják együtt. Ennek pedig valószínűleg nem csak ők, de közös kislányuk is nagyon örül.