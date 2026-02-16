Galambos Lajcsi megszólalt A Nagy Duettből való kiesésről: „Nagyon beteg vagyok”

Tegnap este robbant be A Nagy Duett 8. évada, de sajnos nem csak fergeteges és szívmelengető pillanatoknak lehettünk tanúi, hiszen egy párosnak már most véget ért ez a hihetetlen kaland. A Nagy Duett kiesői most Galambos Lajcsi és Stana Alexandra lettek, akik a Volare című olasz sláger feldolgozását adták elő, egy A Nagy Ő-ből már jól ismert rózsaceremóniára emlékeztető koreográfiával. A továbbjutáshoz azonban ez sajnos kevésnek bizonyult. A duó most a Borsnak mesélt az érzéseiről a kieséssel kapcsolatban.

Stana Alexandra és Galambos Lajcsi távoztak elsőként A Nagy Duett 2026-os évadából, kiderül miért (Fotó: nanasipal/TV2)

Stana Alexandra és Galambos Lajos mindent beleadtak a produkciójukba, hiszen a Dancing with the Stars gyönyörű táncosa nemcsak énekelt, hanem táncolt is, partnere pedig még a trombitájával is igyekezett meggyőzni a közönséget. Ráadásul még egy meglepetés poén is színesítette az előadást, ugyanis A Nagy Ő Princess Szabinája berohant a színpadra Szandi rózsájáért. Mindezek ellenére végül a nézői szavazatok döntöttek, és a páros alulmaradt Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás kőkorszaki duójával szemben.

Nyilván szomorú vagyok, és egy picit csalódott is, mert nagyon jól éreztem magam és nagyon élveztem ezt az egy produkciót. Szerintem első kiesőnek lenni nagyon hálátlan pozíció, mert nyilván kell egy kis idő, amíg több oldaladat is meg tudod mutatni, több dalban

– kezdte az adás után Alexandra.

„Mindezek ellenére viszont hálás vagyok, hogy itt lehettünk, nagyon jól esett, hogy azt mondták: jó a hangom, és összességében nagyon jó élményekkel távozom” – vallotta be őszintén.

Stana Alexandra Galambos Lajcsival állt színpadra A Nagy Duett első adásában egy olasz dal feldolgozását adták elő (Fotó: Máté Krisztián)

Lajcsi betegen lépett színpadra A Nagy Duettben

A páros kiesése után az is kiderült, hogy Stana Alexandra mestere betegen állt a színpadra, így valamivel nehezebb dolguk volt, mint a többieknek. De a Dáridó atyja úgy gondolja, nem ezen múlt a továbbjutásuk.

„Nem mondanám azt, hogy csalódott vagyok, mert elfogadom a zsűri és a nézők döntését. Többször voltam már versenyhelyzetben, szóval, ez megszokott az életemben, és ráadásul mindenkit ismerek és szeretek, aki továbbjutott, úgyhogy nincs bennem keserűség” – mondta Galambos Lajos.

Nagyon beteg vagyok, de én azt gondolom, hogy ennél jobban nem tudtam volna elénekelni a dalt. Szóval Alexandrát sajnálom csak, mert lehet, hogy ha más partnere lett volna, akkor most tovább jut. Neki ez nagy álma volt, és jól is énekelt, tisztán, úgyhogy miatta egy kicsit szomorú vagyok

– jelentette ki.