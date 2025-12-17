Tündérien édes: Komonyi Zsuzsi sok év után megmutatta imádott kisfiát

Komonyi Zsuzsi életében a karácsony nem csupán hagyomány, hanem mély lelki élmény, amelyet minden évben a családja körében él meg. Az ünnep jelentését idén egy különösen személyes alkotással is továbbadja: megjelent első saját karácsonyi klipje, amelyben kisfia is szerepet kapott.

Komonyi Zsuzsi kisfia és kislánya varázslatos karácsonyt élhetnek meg édesanyjuk mellett (Forrás: Komonyi Zsuzsi)

Komonyi Zsuzsi számára ez az év legfontosabb időszaka

Komonyi Zsuzsi számára a karácsony nem csupán egy ünnep a naptárban, hanem az év legfontosabb, legmélyebb érzelmeket megmozgató időszaka. A karácsony szerelmese, nála a készülődés már augusztusban elkezdődik.

Nálam már szeptemberben megszólalnak az első karácsonyi slágerek az autóban. A karácsonyt a mindenhol jelen lévő szeretet ünnepeként élem meg. Számomra ez az időszak a várakozásról, az elcsendesedésről és arról az örömről szól, amely a kis Jézus megszületésének üzenetével az újrakezdés reményét hozza el az emberek szívébe. Úgy érzem, ilyenkor könnyebb egymás felé fordulni, megbocsátani, és valóban megélni azt, ami egész évben olykor háttérbe szorul: a szeretetet

– kezdte Zsuzsi. A karácsonyi ünnepeket minden évben együtt tölti a család. Zsuzsi számára ez adja az ünnep valódi értelmét.

„Nagyon jó érzés, hogy az év legszebb ünnepén együtt tudok lenni minden családtagommal. Nagy örömmel és még nagyobb szeretettel készülődünk: sütünk, főzünk, takarítunk, mert abban a pár napban mindennek tökéletesnek kell lennie, még ha ezt nem is olyan könnyű elérni” – mondta az énekesnő.

Ugyanakkor még ennél is fontosabb számára, hogy a karácsony ne a rohanásról és a feszültségről szóljon.

Egy családi ünnep akkor szép, ha nem az idegeskedés és a fáradtság, hanem inkább a boldog pillanatok és az együttlét miatt lesz emlékezetes. A karácsony számomra a zene és a hit nélkül elképzelhetetlen. Pár éve egy különösen megtisztelő és örömteli felkérésnek is eleget teszek: a csömöri református gyülekezet ünnepi istentiszteletén éneklek. Ez számomra nem fellépés, hanem szolgálat. Egy olyan pillanat, amikor a zene segítségével adhatom tovább szeretetet, békét és reményt

– árulta el Komonyi Zsuzsi.