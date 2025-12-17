Tündérien édes: Komonyi Zsuzsi sok év után megmutatta imádott kisfiát

Komonyi Zsuzsi életében a karácsony nem csupán hagyomány, hanem mély lelki élmény, amelyet minden évben a családja körében él meg. Az ünnep jelentését idén egy különösen személyes alkotással is továbbadja: megjelent első saját karácsonyi klipje, amelyben kisfia is szerepet kapott.
Komonyi Zsuzsi számára a karácsony nem csupán egy ünnep a naptárban, hanem az év legfontosabb, legmélyebb érzelmeket megmozgató időszaka. A karácsony szerelmese, nála a készülődés már augusztusban elkezdődik.
Nálam már szeptemberben megszólalnak az első karácsonyi slágerek az autóban. A karácsonyt a mindenhol jelen lévő szeretet ünnepeként élem meg. Számomra ez az időszak a várakozásról, az elcsendesedésről és arról az örömről szól, amely a kis Jézus megszületésének üzenetével az újrakezdés reményét hozza el az emberek szívébe. Úgy érzem, ilyenkor könnyebb egymás felé fordulni, megbocsátani, és valóban megélni azt, ami egész évben olykor háttérbe szorul: a szeretetet
– kezdte Zsuzsi. A karácsonyi ünnepeket minden évben együtt tölti a család. Zsuzsi számára ez adja az ünnep valódi értelmét.
„Nagyon jó érzés, hogy az év legszebb ünnepén együtt tudok lenni minden családtagommal. Nagy örömmel és még nagyobb szeretettel készülődünk: sütünk, főzünk, takarítunk, mert abban a pár napban mindennek tökéletesnek kell lennie, még ha ezt nem is olyan könnyű elérni” – mondta az énekesnő.
Ugyanakkor még ennél is fontosabb számára, hogy a karácsony ne a rohanásról és a feszültségről szóljon.
Egy családi ünnep akkor szép, ha nem az idegeskedés és a fáradtság, hanem inkább a boldog pillanatok és az együttlét miatt lesz emlékezetes. A karácsony számomra a zene és a hit nélkül elképzelhetetlen. Pár éve egy különösen megtisztelő és örömteli felkérésnek is eleget teszek: a csömöri református gyülekezet ünnepi istentiszteletén éneklek. Ez számomra nem fellépés, hanem szolgálat. Egy olyan pillanat, amikor a zene segítségével adhatom tovább szeretetet, békét és reményt
– árulta el Komonyi Zsuzsi.
A 2025-ös advent különösen emlékezetes Zsuzsi életében, ugyanis megjelent első saját karácsonyi klipje Aranycsengő címen, amely nemcsak zenei mérföldkő, hanem mélyen személyes alkotás is: hiszen a videóban Komonyi Zsuzsi gyerekei, így kisfia, Kolos is szerepel. Ráadásul a klip néhány jelenetét a Zsuzsi számára fontos helyszínen, a Czin Bistroban vették fel.
Ez nem csupán egy karácsonyi dal, hanem egy emlékeztető arra, hogy az ünnep valódi értelme a szeretetben, az egymás felé fordulásban, és az együtt megélt pillanatokban rejlik. Külön öröm számomra, hogy ebben a fantasztikus projektben a kisfiammal közösen vettünk részt. Ez az első ilyen alkalom, bízom benne, hogy nem az utolsó. Kolos nem szeret különösebben szerepeleni, de a forgatás alatt nagyon lelkes volt, talán azért, mert a Mikulás végig rajta tartotta a szemét
– mesélte nevetve az édesanya, akinek az új klip forgatása egy újabb kiemelt és különleges emléket jelent a karácsony misztikus és meghitt világában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.