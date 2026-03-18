Lengyel Johanna elárulta, miben hasonlítanak ifjabb Schobert Norbival

Hétről hétre új oldalát ismerhetjük meg ifjabb Schobert Norbertnek és duett­part­ne­ré­nek. Lengyel Johanna és Schobert Norbi szépen menetelnek A TV2 sikerműsorában, A Nagy Duettben, a közös munka pedig egyre gördülékenyebb, hiszen nagyon gyorsan összeszoktak.

Lengyel Johanna és ifjabb Schobert Norbi sok mindenben hasonlítanak egymásra (Fotó: hot! magazin/TV2)

„Már az elején is nagyon könnyű volt együtt dolgoznunk, mert hamar megtaláltuk a közös hangot – kezdte Johanna a hot! magazinnak. – Nagyon sok mindenben hasonlítunk egymásra, és szerintem emiatt is működünk jól. Konkrétan ugyanolyan a munkamorálunk, és ugyanannyi energiát fektetünk a feladatokba, tehát megvan bennünk a maximalizmus, az akarás, a nyitottság és a szorgalom. Szeretnénk mind a ketten fejlődni és a határainkat feszegetni. Egy olyan játszóterünk van A Nagy Duett színpadán, amit így máshol nem igazán kaphatnánk meg.”

Lengyel Johanna és ifj. Schobert Norbi a nehezítés ellenére is megoldják a feladatokat

A párost az sem hátráltatja, hogy Norbinak kevesebb ideje van a próbákra az iskola és az érettségire való felkészülés miatt.

Ez egy nehezítés, mert ő délelőtt és kora délután nem nagyon szokott ráérni, és – főleg most, hogy már két produkcióval is készülünk – dupla annyi a forgatás, a próbák száma és a többi feladat. Én pedig pont délután és este vagyok munkaidőben, tehát nem egyszerű összeegyeztetni, hogy mindenkinek jó legyen. De valahogy mindig megoldjuk

– mondta Lengyel Johanna énekesnő.

Norbi számára a legkézenfekvőbb megoldás az, hogy a próbatermeken kívül otthon is folyamatosan gyakorol.

„Ez nem csak arról szól, hogy együtt próbálunk. Otthon, egyedül is sok munkát kell beletenni: gyakorolni, visszanézni a próbákat, tanulni a szöveget és a koreográfiát. Amikor újra találkozunk, akkor már felkészülten kell ott állni.”

Látványos produkciókkal kápráztatják el a zsűrit és a nézőket (Fotó: hot! magazin/TV2)

Lengyel Johanna elégedett Norbival

Norbit már korábban is hallhatták énekelni a tévénézők, hiszen a Megasztár hetedik évadában a középdöntőig jutott. Ám most, hogy nem egyedül lép a színpadra, sokkal komfortosabban érzi magát.

Nagyon nagy önbizalmat ad, hogy ketten vagyunk a színpadon, nem úgy, mint, mondjuk a Megasztárban. Azáltal, hogy együtt csináltuk, és tudtuk támogatni egymást, én is jobban fel tudtam szabadulni, mint egyedül

– mondta a Borsnak Norbi.