"Életem legjobb döntése volt" – Gesztesi Panka megszólalt a Borsnak: nem titkolja többé!

A Nagy Duett 2026 egyik legkedveltebb és legprofibb párosa kétségtelenül Kovács Áron és Gesztesi Panka, akik hétről hétre elképesztő minőségű produkciókkal állnak színpadra. Panka édesanyja, Magyarország egyik legnépszerűbb és legismertebb műsorvezetője, Liptai Claudia korábban azt hitte, hogy lánya nemet fog mondani A Nagy Duette felkérésre, de ez nem így lett a közönség nagy örömére, hiszen Gesztesi Panka az egyik legkedveltebb karaktere a TV2 énekes műsorának. A Bors egy rendezvényen csípte el A Nagy Duett sztárját, aki exkluzív interjút adott a Borsnak arról, hogyan is érzi magát a forgatásokon.

Liptai Claudia lánya hétről hétre lenyűgözi A Nagy Duett zsűritagjait

Pankát megkérdeztük, hogyan érzi magát a műsorban, így nyilatkozott a Borsnak:

Én nagyon szeretem A Nagy Duettet, szerintem ez az egyik legjobb döntés volt, amit az életemben hoztam.. Jó érzés a színpadon lenni

– kezdte Panka, aki azt is elárulta, hogy a műsor a mindennapjait is boldogabbá teszi, és így folytatta:

Én már most nagyon sokat nyertem ezzel a műsorral, nagyon sok szeretetet kapunk, úgyhogy ez feltölt a mindennapokban is

A fiatal lány azt is elmondta, hogy a családja és a barátai szoktak elkísérni A Nagy Duett fellépésekre, ők szurkolnak neki.

A Nagy Duett első élő műsorának adásgyőztese lett Gesztesi Panka és Kovács Áron

A gyönyörű Panka adásról adásra lenyűgözi a zsűrit, és ahogy mesélte is lapunknak, rengeteg élménnyel gazdagodik, azonban sajnos történt valami, ami torzította a pozitív képet. Liptai Claudia közösségi oldalán osztotta meg, hogy lánya A Nagy Duett negyedik adására készülve olyan súlyosan lesérült, hogy a napot a sebészeten indították. Panka ennek ellenére varázslatos produkciót tett a színpadra. Adás után így nyilatkozott a Borsnak a balesetről:

Egy kéz nélküli cigánykereket szerettem volna csinálni, meglepetés lett volna. Igazából nem tudom, hogy ennek a gyakorlása közben történt-e, de egy rossz földre érkezés után nagyon megfájdult a bokám, a szalagokkal történt valami, ezért mentünk el a sebészetre. A produkciót ezért bekötözött lábbal csináltam, a hosszabb zokni is ezért volt rajtam, hogy takarja a kötést. Úgy érkeztem meg a stúdióba vasárnap, hogy nagyon fájt a lábam, volt bennem fájdalomcsillapító. Aztán bejöttem a produkciónkra és mintha nem is lett volna a sérülésem, az adrenalin úgy dolgozott bennem, hogy egyszerűen nem éreztem a fájdalmat

– mesélte Gesztesi Panka.