Elképesztő! Nem hiszed el, mi vár Domján Evelinre és Vastag Csabára

A Nagy Duett 2026 egyre inkább a végéhez közeledik, a verseny pedig mostanra teljesen kiéleződött. Múlt héten sokak kedvence, Gáspár Bea és Peter Srámek búcsúzott. Domján Evelin és Vastag Csaba tisztában vannak azzal, hogy most még jobban számít minden apró részlet, hiszen a döntő kapujában állnak, és egyetlen kis hiba is kieséshez vezethet.

Domján Evelin és Vastag Csaba elárulta, hogy elképesztő élmény nekik A Nagy Duett új évada, utolsó erőtartalékaikkal döntőbe jutnának (Fotó: Nánási Pál / Tv2)

Utolsó erőtartalékok A Nagy Duettben

Domján Evelin és Vastag Csaba számára A Nagy Duett jóval több, mint egy egyszerű műsor, hiszen most már hónapok óta ez határozza meg a mindennapjaikat, és rengeteg energiát fektetnek bele hétről hétre. Azt mondják, ezen a ponton már nincs biztos recept a sikerre, mert mindenki ugyanazzal az elszántsággal küzd.

Abszolút kiszámíthatatlan szerintem, hogy mely párosok fognak bekerülni a döntőbe. Szerintem az összes versenyző nevében mondhatom, hogy mindenki az utolsó tartalékait is kiaknázza a finálé közeledtével. Hetedik hete teszi ki a felkészülés a mindennapjainkat, de egyáltalán nem bánom, sőt, a kezdetekkor még nem is gondoltuk, hogy ekkora kaland lesz. A műsor készítőivel és az egész stábbal együtt ez egy olyan életre szóló élmény, ami kitörölhetetlenül beleírja magát a naplónkba

– kezdte Domján Evelin.

A közös munka azonban rengeteg lemondással jár, hiszen a műsor mellett a mindennapi életükben is helyt kell állniuk, ami sokszor komoly logisztikát igényel.

„Nem gondoltuk, hogy ennyi munkával jár együtt szerepelni egy ilyen típusú műsorban, de pont emiatt és az ezzel járó kihívás miatt nőtt ennyire közel a szívünkhöz. Rengeteget dolgozunk a műsor mellett is, ezért nyilván a mindennapok kissé megterhelőek most, de mindig tudunk egymásnak erőt adni. A Nagy Duett sokkal többet ad, mint amit elsőre gondoltunk” – fogalmazott Vastag Csaba.

Dupla erőbedobással a döntő felé

A legutóbbi adás különösen erős élmény volt számukra, hiszen testközelből tapasztalták meg, milyen érzés a kiesés szélén állni. Ez a helyzet nemcsak megijesztette őket, hanem még inkább összerántotta a párost, akiket végül a zsűri mentett meg.

A múltkori veszélyzóna nagyon ijesztő volt. Megcsapott minket a kiesés szele, és ez egy elképesztően kiszolgáltatott érzés, mert csak az ott álló páros tudja, mennyi munkát tettek bele az elmúlt időszakban a készülésbe, de a végén már nem rajtuk múlik, hogy meddig maradnak. Az biztos, hogy mi minden héten kihozzuk magunkból a maximumot, és innentől már csak a zsűrin és a nézőkön múlik a végeredmény

– mondta Csaba, majd folytatta.