Elképesztő! Nem hiszed el, mi vár Domján Evelinre és Vastag Csabára

A Nagy Duett 2026 egyre inkább a végéhez közeledik, a verseny pedig mostanra teljesen kiéleződött. Múlt héten sokak kedvence, Gáspár Bea és Peter Srámek búcsúzott. Domján Evelin és Vastag Csaba tisztában vannak azzal, hogy most még jobban számít minden apró részlet, hiszen a döntő kapujában állnak, és egyetlen kis hiba is kieséshez vezethet.
Domján Evelin és Vastag Csaba számára A Nagy Duett jóval több, mint egy egyszerű műsor, hiszen most már hónapok óta ez határozza meg a mindennapjaikat, és rengeteg energiát fektetnek bele hétről hétre. Azt mondják, ezen a ponton már nincs biztos recept a sikerre, mert mindenki ugyanazzal az elszántsággal küzd.
Abszolút kiszámíthatatlan szerintem, hogy mely párosok fognak bekerülni a döntőbe. Szerintem az összes versenyző nevében mondhatom, hogy mindenki az utolsó tartalékait is kiaknázza a finálé közeledtével. Hetedik hete teszi ki a felkészülés a mindennapjainkat, de egyáltalán nem bánom, sőt, a kezdetekkor még nem is gondoltuk, hogy ekkora kaland lesz. A műsor készítőivel és az egész stábbal együtt ez egy olyan életre szóló élmény, ami kitörölhetetlenül beleírja magát a naplónkba
– kezdte Domján Evelin.
A közös munka azonban rengeteg lemondással jár, hiszen a műsor mellett a mindennapi életükben is helyt kell állniuk, ami sokszor komoly logisztikát igényel.
„Nem gondoltuk, hogy ennyi munkával jár együtt szerepelni egy ilyen típusú műsorban, de pont emiatt és az ezzel járó kihívás miatt nőtt ennyire közel a szívünkhöz. Rengeteget dolgozunk a műsor mellett is, ezért nyilván a mindennapok kissé megterhelőek most, de mindig tudunk egymásnak erőt adni. A Nagy Duett sokkal többet ad, mint amit elsőre gondoltunk” – fogalmazott Vastag Csaba.
A legutóbbi adás különösen erős élmény volt számukra, hiszen testközelből tapasztalták meg, milyen érzés a kiesés szélén állni. Ez a helyzet nemcsak megijesztette őket, hanem még inkább összerántotta a párost, akiket végül a zsűri mentett meg.
A múltkori veszélyzóna nagyon ijesztő volt. Megcsapott minket a kiesés szele, és ez egy elképesztően kiszolgáltatott érzés, mert csak az ott álló páros tudja, mennyi munkát tettek bele az elmúlt időszakban a készülésbe, de a végén már nem rajtuk múlik, hogy meddig maradnak. Az biztos, hogy mi minden héten kihozzuk magunkból a maximumot, és innentől már csak a zsűrin és a nézőkön múlik a végeredmény
– mondta Csaba, majd folytatta.
„Eddig is azt mondtam, hogy minden héten teljes erőbedobással készültünk, de most még több munkát, mondhatni 110%-ot teszünk bele. Mi mindenből tanulni szeretünk, a fejlődés nálunk soha nem áll meg” – tette hozzá.
A következő adásban Vastag Csaba egyik legismertebb dala, az Őrizd az álmod is elhangzik, azonban teljesen új formában, ami önmagában is komoly kihívást jelent, hiszen egy ismert slágert mindig nehéz újraértelmezni.
„Az én életemben ez egy nagyon fontos dal, viszont most kicsit hozzá kellett nyúlnunk, így egy újragondolt változatban fogják hallani és látni a kedves nézők. Szeretnénk még színesebbé tenni, hogy egy teljesen új élményt adjon át a dal” – árulta el.
A színpadképért és a koncepcióért azonban egy teljes csapat felel, ami bizony néha nehézséget jelenthet a versenyzők számára, hiszen alkalmazkodniuk kell az előadásukkal a kialakult tervhez.
Abba nincs beleszólásunk, hogy a színpadkép hogyan jelenik meg. Mi megkapjuk a feladatot, amit a lehetőségeinkhez és képességeinkhez mérten a maximumon teljesítenünk, még akkor is, ha nem feltétlen találkozik a koncepció a nézők ízlésével, mint például a múltkori, lovacskás produkció esetében
– mondta Evelin.
De nem ez az egyetlen dal, amivel készülnek, ugyanis a népszerű Demon Hunters - Golden című dal is színpadra kerül a páros előadásában, ami viszont minden eddiginél komolyabb próbatétel elé állítja őket, hiszen technikailag egy extrém nehéz feladatról van szó, amely még a profi énekeseknek is kihívást jelent.
Mondhatom, hogy ez a jelenkor egyik legnehezebb dala. Olyannyira embert próbáló, hogy konkrétan challange-ek indultak rá a social mediában. Viszont, ha belegondolunk, Evelin milyen nagy utat tett meg ebben a műsorban, az egészen elképesztő. Az első adásban még azt sem tudta pontosan, mikor hamis egy hang, most pedig már bevállal egy ilyen nagyívű produkciót is. Ez körülbelül olyan, mintha hét hét alatt a rántotta elkészítésének tudásától eljutnál a Michelin-csillagos menüsor elkészítéséig. Lehetetlennel határos, de mindent megteszünk, hogy egy fantasztikus produkciót láthassanak a nézők
– zárta Vastag Csabi.
A verseny most már tényleg a végéhez közeledik, és minden páros az utolsó tartalékait mozgósítja. Gesztesi Panka és Kovács Áron, Domján Evelin és Vastag Csaba, Barnai Judie és Curtis, valamint Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. is mindent megtesznek azért, hogy ott legyenek a fináléban. Az biztos, hogy a következő adás az egyik legizgalmasabb lesz, ahol már tényleg nincs helye hibának, és minden egyes produkció sorsdöntő lehet.
