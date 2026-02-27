Magára hagyták Nagy Bogit, egyedül utazta át a világot

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 16:55
utazásThaiföld
Az énekesnő nem tudott együtt utazni zenésztársaival.

Nagy Bogi nem a BSW csapatával együtt indult Thaiföldre: míg a társaság előbb repült az egzotikus úti cél felé, az énekesnő külön járattal utazott, erről pedig ő maga számolt be követőinek.

Nagy Bogi egyedül vágott neki a kalandnak
Nagy Bogi barátaival élvezi a trópusi környezetet      Fotó: Nagy Zoltan / Hot magazin!/ Archív

Nagy Bogi egyedül vágott neki a nagy kalandnak

Bogi külön szervezte az útját, és a követőit is magával vitte egy energikus TikTok-videóban, amiben megmutatta, hogy zajlott az utazás. A társaságban ott volt a BSW két tagja, Sziklai Mátyás és Ferenczei Gábor, valamint utóbbi párja, Metzker Viki is. Bogi tehát nem maradt ki a közös programból, csupán másképp oldotta meg az utazást, elsősorban anyagi megfontolásból, de logisztikai probléma is adódott.

Gyertek velem Thaiföldre egyedül! Nem fértem fel arra a gépre, amivel a többiek mennek, úgyhogy én külön utazom, világjáró vagyok.

A gyönyörű énekesnő egyedül tette meg a hosszú utat, mert a társai járatán már nem volt hely. Ezt az kommentszekcióban is megerősítette, mondván: "Másik géppel jöttem. Vikim tele van, nekem nem telik még első osztályra."

Úgy tűnik Metzker Vikiék gépén már csak elsőosztályú jegy volt elérhető, ezért inkább egy későbbi járatot választott. A landolás után sem pihent sokáig: mivel a szobát még nem foglalhatta el, beült egy tengerparti beach clubba, ahol néhány órát a napágyon szundított. Nem sokkal később befutott a társaság is, koccintottak, és elindult a közös nyaralás.

Közben a szemfüles követőknek az is feltűnt, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkan fel együtt Nagy Bogi és Sziklai Mátyás, a BSW tagja. Bár egyikük sem beszélt nyíltan a kapcsolatukról, a közös programok tovább fűtik a találgatásokat - írja a Ripost.

@bogcatubca

Thaiföld pt. 1

♬ eredeti hang - Nagy Bogi

 

 

