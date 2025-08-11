Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Nagy Adri életébe hatalmas változás jön

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 09:05
családbővítésiskolakezdés
Az énekesnő fia komoly mérföldkőhöz érkezett: ősztől iskolás lesz. Ez rengeteg változást jelent Nagy Adri családjára nézve, emiatt újra szóba került a családbővítés gondolata.
Repesett az énekesnő szíve, hiszen a kisfia, Beni nemrég búcsút intett az ovinak, és hamarosan új kaland vár rá az iskolában. Nagy Adri most mindent megtesz, hogy az utolsó nyár az iskola előtt valódi csoda legyen a kisfiának!

Nagy Adri hatalmas változás előtt: a fia kezdi az iskolát, ők pedig még mindig nem mondtak le a kistestvérről - BORS
Nagy Adri rettenetesen féla korai kelésektől (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Az autópálya megy, az íróasztal jön

Szeretném feldobni az utolsó »szabad« nyarát. Szerettem volna, hogy kicsit szabadabb legyen a számára, ezért minden a kívánsága szerint alakul. Sokszor igyekeztem vele strandra menni, akár kettesben napközben, amikor nem volt annyi munkám” – kezdte lapunknak Adri, majd elárulta, hogyan készülnek a sulira.  

Még nem vásároltunk semmit az iskolakezdésre, mert egyelőre nem kaptunk pontos listát arról, hogy mire lesz szükség. Így még nem indítottuk el a beszerzést, de már elkezdtünk készülődni. Benivel megbeszéltük, hogy néhány játékot el kell pakolni a szobájából, hogy legyen helye az íróasztalnak. Bár élvezi, hogy nagyfiú lett, van egy hatalmas autópályája, amit most ki kell szedni, mert teljesen elfoglalja a rendelkezésre álló helyet. Kicsit nehezen válik meg tőle, de megnyugtattam, hogy nem kerül a kukába, csak egy olyan helyre visszük, ahol biztonságban tárolhatjuk.”

Nagy Adri hatalmas változás előtt: a fia kezdi az iskolát, ők pedig még mindig nem mondtak le a kistestvérről - BORS
Beni nemrég ballagott el az oviból (Fotó: archív / hot! magazin)

Nagy Adri gyermeke már igazi nagyfiú

Az édesanya izgatottan készül arra a pillanatra, amikor a kisfia elkezdi az iskolát. Ezáltal azonban kissé megváltozik a család napi rutinja.

Rettenetesen félek a korai kelésektől, hiszen az iskolában már komolyabban veszik a késést. Ráadásul indul a szendvicskészítés is, amin most agyalok, hogy napról napra milyen finomságokat pakoljak össze; már nézegetem is a tippeket ezzel kapcsolatban! A ballagás viszont nagyon meghatott, nem bírtam ki könnyek nélkül, hiszen tényleg nagyfiú lett!

Nagy Adri hatalmas változás előtt: a fia kezdi az iskolát, ők pedig még mindig nem mondtak le a kistestvérről - BORS
Nagyon szoros a kapcsolatuk (Fotó: archív / hot! magazin)

Adri és a férje régóta dédelgetik azt az álmukat, hogy bővítsék a családjukat, és újabb kis csoda érkezzen hozzájuk.

Abszolút tervben van egy kistesó a jövőre nézve. 

Az ősz egyébként eléggé leterhelt időszak lesz számomra, de ettől függetlenül nagyon szeretném, ha lenne még egy gyerekünk. Alapvetően nem tudtam elképzelni, hogy egy-másfél év korkülönbséggel érkezzen a testvér, főleg azért, mert nagyon össze voltunk nőve Benivel, és szerettem volna, hogy vele együtt éljem meg ezt a különleges időszakot” – árulta el.

További érdekes történeteket olvashat a friss hot! magazinban (Fotó: hot! magazin)

 

 

