Gyászol a Nemzeti Színház: kedvelt művészt veszítettek el

A Pécsi Nemzeti Színház gyászba borult: elhunyt kedvelt művészük, Schum László.

Az intézmény László halálát pénteken jelentette be a közösségi médiában, kiemelve, mekkora fájdalommal kell közölniük a lesújtó hírt.

László 2002. augusztus 1-jén vált a színház tagjává énekkari tagként, és az évek során elhivatottságával és alázatával is gazdagította az intézményt.

2025. június 16-tól a TMK (Tervszerű Megelőző Karbantartás) csapatához csatlakozott, ahol ugyanolyan kitartással dolgozott.

Kollégánk emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük

- fejezték be közleményüket, a Tények beszámolója szerint.