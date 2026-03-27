Gyászol a Nemzeti Színház: kedvelt művészt veszítettek el

A Pécsi Nemzeti Színház gyászba borult: elhunyt kedvelt művészük, Schum László.
Az intézmény László halálát pénteken jelentette be a közösségi médiában, kiemelve, mekkora fájdalommal kell közölniük a lesújtó hírt.
László 2002. augusztus 1-jén vált a színház tagjává énekkari tagként, és az évek során elhivatottságával és alázatával is gazdagította az intézményt.
2025. június 16-tól a TMK (Tervszerű Megelőző Karbantartás) csapatához csatlakozott, ahol ugyanolyan kitartással dolgozott.
Kollégánk emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük
- fejezték be közleményüket, a Tények beszámolója szerint.
