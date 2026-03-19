Miss Mood évekig küzdött szorongással: már a hangja volt a tét! – Fájdalmas részletek

Miss Mood énekesnő szoros kapcsolatot ápol a követőivel. Nagyon sok olyan levelet kap amiben a rajongói megosztják vele a történetüket a szorongásos zavaraikkal kapcsolatban és tőle próbálnak tanácsot kérni. Az extravagáns énekesnő most bevallotta, ő is sokáig küzdött egy ismeretlen eredetű szorongással, aminek az okai a mai napig sem derültek ki, de mára megtanulta kezelni a problémáját.

Miss Mood párja is mindenben támogatta a kedvesét (Fotó: Szabolcs László)

Miss Mood a Sztárban Sztár egykori versenyzője hosszú éveken át küzdött szorongásos tünetekkel. Az énekesnő esetében ezek nem rohamokban rátörő érzések voltak, hanem egy állandósult állapot volt. „Volt bennem egy folyamatos feszültség, amivel nem tudtam mit kezdeni. Hiába próbáltam rájönni az okára nem volt semmi konkrét dolog, ami ezt okozhatta. Egyedül a színpadon nem éreztem ezt a folyamatos belső feszültséget” – kezdte történetét a fiatal énekesnő.

Miss Mood: "Már a hangom volt a tét!"

Az aranytorkú énekesnő folyamatos fizikai tünetekkel küzdött:

Ez a folyamatos feszültség fizikai tünetekben is megnyilvánult. Heves szívdobogás érzésem volt, refluxom volt, nem tudtam rendesen kipihenni magam. Egy ponton túl ez ráment a hangomra is , sokszor voltam rekedt. Ezen a ponton éreztem, hogy ezzel kezdeni kell valamit

– emlékezett vissza a Sztárban Sztár egykori szereplője

A gyönyörű énekesnő coach segítségét kérte, aki segített neki elsajátítani azokat az önsegítő technikákat, amiknek köszönhetően kezelni tudta ezt az állapotot. „Én egy coach személyében találtam meg a segítséget. Ő tanított nekem olyan légzés technikákat, amiket bármikor tudok alkalmazni. Ellátott olyan életmód tanácsokkal, amikkel kiküszöbölhetem a szorongást. Azóta rendszeresen sportolok, átalakítottam a hétköznapi szokásaimat is” – mesélte örömmel az aranytorkú énekes.

Miss Mood Sztárban sztár idején döntött úgy, hogy szakemberhez fordul (Fotó: Korponai Tamás)

Nagyon hosszú út vezetett a gyógyuláshoz

Fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat volt, úgy érzi, hogy megérte, mert mára egy kiegyensúlyozott emberré vált.

Megérkeztem önmagamhoz, kiegyensúlyozott vagyok, teljesen önazonosnak érzem magam, ami nagyon fontos. Amikor látom a naptáramban, hogy egy terheltebb időszak következik, akkor tudatosan rákészülök és alkalmazom az elsajátított technikákat és így gond nélkül végig tudom csinálni ezeket az időszakokat

– mesélte a Miss Mood és Rico formáció énekese.