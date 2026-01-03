Rémisztő videó: Miss Mood vérző orral, autóbaleset után jelentkezett be – aggódnak a rajongók

Miss Mood nemrég még a karácsonyi készülődéséről beszélt, most pedig ijesztő videót tett közzé közösségi oldalán. A felvételen vérző orral, egy autó roncsai közül száll ki.

Miss Mood vérző orral jelentkezett be

Forrás: YouTube

Miss Mood egy autó roncsai közül szabadul ki videójában

A legveszélyesebb ember nem az, aki ártani akar. Hanem az, aki nem vigyáz rád, miközben azt mondja: szeret

– szól a felirat a képen, amin az látható, amint az énekesnő egy autó roncsai közül száll ki.

Az ijesztő képsorok Miss Mood új dalának bemutatójaként készültek, azonban a rajongók közül sokan nagyon megijedtek, hogy az énekesnőnek tényleg baja esett.

Basszus! Azt hittem, hogy baleseted volt

– írta egy kommentelő.

Mi történt???

– írta oda egy másik.

Jó gyógyulást!

– áll egy következő kommentben.

Egy szóval nem túlzás azt állítani, hogy a videó eléggé valósághű lett. A dalszövegből pedig egyértelmű, hogy Miss Mood nem egy könnyed, ugyanakkor annál őszintébb témához nyúlt.

Akármit adtok ki, valahogy mindig aktuális nálam

– írta egy kommentelő, amivel sokan egyetértettek.

A szépséges énekesnő sokak figyelmét felkeltette a videóval. Volt, aki azt írta, díjat érdemel a videóban nyújtott színészkedésért.

De rossz volt megnézi! Díjat érdemel a színészi képesség

– szólt a komment.