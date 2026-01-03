Rémisztő videó: Miss Mood vérző orral, autóbaleset után jelentkezett be – aggódnak a rajongók

Miss Mood nemrég még a karácsonyi készülődéséről beszélt, most pedig ijesztő videót tett közzé közösségi oldalán. A felvételen vérző orral, egy autó roncsai közül száll ki.
A legveszélyesebb ember nem az, aki ártani akar. Hanem az, aki nem vigyáz rád, miközben azt mondja: szeret
– szól a felirat a képen, amin az látható, amint az énekesnő egy autó roncsai közül száll ki.
Az ijesztő képsorok Miss Mood új dalának bemutatójaként készültek, azonban a rajongók közül sokan nagyon megijedtek, hogy az énekesnőnek tényleg baja esett.
Basszus! Azt hittem, hogy baleseted volt
– írta egy kommentelő.
Mi történt???
– írta oda egy másik.
Jó gyógyulást!
– áll egy következő kommentben.
Egy szóval nem túlzás azt állítani, hogy a videó eléggé valósághű lett. A dalszövegből pedig egyértelmű, hogy Miss Mood nem egy könnyed, ugyanakkor annál őszintébb témához nyúlt.
Akármit adtok ki, valahogy mindig aktuális nálam
– írta egy kommentelő, amivel sokan egyetértettek.
A szépséges énekesnő sokak figyelmét felkeltette a videóval. Volt, aki azt írta, díjat érdemel a videóban nyújtott színészkedésért.
De rossz volt megnézi! Díjat érdemel a színészi képesség
– szólt a komment.
A dalra pedig nem kell sokat várni, mivel az január 13-án érkezik.
