BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Emánuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ne bántsátok!" - Miló Viki családját sem kímélik a Házasság első látásra óta

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 07:50
A szülővárosának üzent a sportoló. Miló Viki a Házasság első látásra után sokak haragját kivívta, emiatt pedig a családja is szenved.
Bors
A szerző cikkei

Finoman szólva sem úgy sült el a Házasság első látásra Miló Viki számára, mint ahogy azt tervezte. Bár a világbajnok ökölvívó az igaz szerelmet kereste, a kapcsolata a férjével hamar elmérgesedett, ráadásul a TV2 sikerműsorának bemutatása után sokan ellene fordultak. Viki egykor a szülővárosa, Nyíregyháza büszkesége volt, miután sorra nyerte a karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnokságokat, ez azonban mostanra haragba csapott át, ami a sportoló családját sem kíméli.

Miló Viki ellen fordult a szülővárosa / Fotó: Knap Zoltán

Miló Viki családja is szenved a botrány miatt

Nem egyszer sírva hívott fel a nagymamám, hogy megállították az utcán, és engem szidnak neki. Hogy ’szégyen vagyok’, hogy ’gyalázat, amit a műsorban csinálok.’ Vagy hogy ’pénzéhes vagyok, aki csak a gázsiért vállalta a műsort’, és hogy ’szerepelgetés helyett, miért nem sportolok inkább.’ Ezúton szeretném üzenni Nyíregyházának: ne bántsátok a 90 éves nagymamám, aki semmiről sem tehet!

– kérte Viki elcsukló hangon, aki a reality óta még nem ment haza. 

A sportoló hozzátette, bár nagyon sajnálja azt, ami a családjával történik, a műsorban való szereplés segített neki ráébredni arra, miért futamodik meg mindig, amikor valakivel komolyabbra fordulna a kapcsolata - írja a Story.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
