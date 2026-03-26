"Ne bántsátok!" - Miló Viki családját sem kímélik a Házasság első látásra óta

Finoman szólva sem úgy sült el a Házasság első látásra Miló Viki számára, mint ahogy azt tervezte. Bár a világbajnok ökölvívó az igaz szerelmet kereste, a kapcsolata a férjével hamar elmérgesedett, ráadásul a TV2 sikerműsorának bemutatása után sokan ellene fordultak. Viki egykor a szülővárosa, Nyíregyháza büszkesége volt, miután sorra nyerte a karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnokságokat, ez azonban mostanra haragba csapott át, ami a sportoló családját sem kíméli.

Miló Viki családja is szenved a botrány miatt

Nem egyszer sírva hívott fel a nagymamám, hogy megállították az utcán, és engem szidnak neki. Hogy ’szégyen vagyok’, hogy ’gyalázat, amit a műsorban csinálok.’ Vagy hogy ’pénzéhes vagyok, aki csak a gázsiért vállalta a műsort’, és hogy ’szerepelgetés helyett, miért nem sportolok inkább.’ Ezúton szeretném üzenni Nyíregyházának: ne bántsátok a 90 éves nagymamám, aki semmiről sem tehet!

– kérte Viki elcsukló hangon, aki a reality óta még nem ment haza.

A sportoló hozzátette, bár nagyon sajnálja azt, ami a családjával történik, a műsorban való szereplés segített neki ráébredni arra, miért futamodik meg mindig, amikor valakivel komolyabbra fordulna a kapcsolata - írja a Story.