Nagyon kiakadt Miló Viki exférje, Attila: „Viki gúnnyal és lenézéssel volt ebben a házasságban”

A Házasság első látásra szereplők egy több mint hathetes kísérlet után érkeztek ahhoz a mérföldkőhöz, ahol dönteniük kellett, hogy házastársak maradnak vagy külön utakon folytatják. Miló Viki és Janicsek Attila története a műsor végével befejeződött, Attila lapunknak adott interjújában őszintén mesélt arról, hogy mi zajlott benne a végső döntésnél.

Házasság első látásra Attila igent mondott Miló Vikinek a végső döntésnél (Fotó: Tv2)

Házasság első látásra Attila: „Ő volt Miló Viki világbajnok... nem tekintett rám egyenrangú félként”

Az egykori házastársak egészen különböző módját választották az utolsó nagy beszélgetésnek, míg Attila egy lényegre törő igennel állt oda felesége elé, addig Miló Viki egy hosszú, terjedelmes levélben fogalmazta meg a sérelmeit a kapcsolatukról. „Az én levelemnek annyi volt a mondanivalója, hogy szívesen folytatnám a vele való ismerkedésemet kamerákon kívül is, mert úgy ítéltem meg, hogy bármi lehet még ebből, és a bármire csak igent lehet mondani. Az ő válasza minderre egy terjedelmes levél volt, amit kivárni is sok idő volt – kezdi Attila, majd hozzátette, hogy nem érezte fairnek Viki azon hozzáállását, hogy csak Attila hibáit hangsúlyozta, míg a sajátjaival nem akart szembenézni.

Az egész egy bizalomhiánnyal indult, mert a traumájáról ő első körben a pszichológusoknak mesélt és nem nekem, vagyis én ugyanakkor szembesültem ezzel, amikor a többiek is. Ez egy elég erős mélyvíz volt az elején, amivel alapvetően nincs problémám, mert a sportban, munkában és magánéletben is ezt szoktam meg. A legnagyobb gond inkább azzal volt, hogy ennek a kudarcát tulajdonképpen nekem rótta fel hibaként. Az utolsó napon sem nézett magába, hogy ő vajon mit ronthatott el. Egy balhé miatt mindig két fél felelős, 50-50 százalékban. Ő egészen másképp látta az arányokat.

Attila úgy véli, nagyon nehéz egy olyan emberrel egyensúlyt és nyugalmi állapotot fenntartani, aki eleve másképp áll hozzá a kísérlethez, aminek egészen másról kellett volna szólnia, mint az ő esetükben történt.