Mészáros Árpád Zsolt a lánya miatt tette le a poharat

A hazai zenés színház állócsillaga, Mészáros Árpád Zsolt gyerekei száma öt, akik négy anyától születtek. Mészáros Árpád Zsolt fia, Bende – ő a legidősebb gyermek – már felnőtt, a médiából is ismert, a közeljövőben pedig saját sushi­étter­met nyit. Egyetlen lánya, Rózsa 18 éves, a kisebb fiúk, Merse, Árpika és Ámorka pedig 14, 10, és 2 évesek. Csoda, ha együtt látja őket!

Mészáros Árpád Zsolt életében ritka pillanat, amikor az összes gyereke egyszerre otthon van – Fotó: archív / hot magazin

– Őszintén megmondom, onnan tudom, hogy itthon vannak, hogy zárva van a szobájuk ajtaja vagy foglalt a mosdó – nevetett Mészáros Árpád Zsolt, azaz MÁZS. – Merse többlaki, Árpika pedig Balatonfűzfőn lakik az édesanyjával. Mindkettejüknek van szobája a mi házunkban is. Ámorka velünk lakik, Rózsika pedig a tanulmányai mellett most a munkájára koncentrál. Három nyelven beszél, most azon van, hogy megmutassa, megáll a lábán támogatás nélkül. Áldás, hogy Krisztina személyében olyan társ van mellettem, aki ezt a logisztikát megszervezi, és összefogja a családot!

Mészáros Árpád Zsolt gyerekei a szőnyeg szélére állították

A családjuknak nincs „látogatási” rendje: mivel nagyon jó a kapcsolat, mindenki átjár mindenkihez. A testvérek nagyon szeretik egymást, és összetartanak.

– Volt már olyan, hogy a gyerekeim a szőnyeg szélére állítottak! Elém állt Rózsa, Bende és Merse, és közölték, hogy „Apa, ez így nem jó!” Szóval, rám szoktak szólni. Főleg Rózsa, ő olyan anyatípus, az összes fiú imádja őt. Árpika hiába kamaszodik, bújik hozzá, Ámorka pedig szinte szerelmes belé – nevetett az édesapa.

A kötődést jól mutatja, hogy a lánya és a felnőtt fia azt kérték a születésnapjukra, hadd utazzanak el az édesapjukkal hármasban Barcelonába, ahol Árpád még breakelt is, pedig még nem volt esedékes!

– Én egyszer megígértem a lányomnak, hogy az 50. születésnapján breakelni fogok a közös számunkra. Akkor még ittam, és rám szólt, hogy ha így folytatom, nem érem meg az alkalmat. Akkor hagytam abba az ivást.

Oltári srácokkal állt össze

Az édesapa maga is meglepődött, hogy az egészséges életmódjának köszönhetően milyen jól bírja a 20 év után január végén búcsúturnéra induló Oltári srácok koncertmusical táncpróbáit.