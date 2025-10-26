Sztárban Sztár All Stars: Mészáros Árpád Zsolt az ereje végén jár

Minden perce be van osztva Mészáros Árpád Zsoltnak, aki a műsor próbái mellett új darabot próbál, esténként előadása van a színházban, miközben családapaként és férjként is igyekszik helytállni. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője nem is titkolja, hogy mostanra nagyon elfáradt, de most is, ahogy az elmúlt hetekben, nagyon komolyan vette feladatát és gőzerővel készült.
A musicalszínész Kovács Kati produkciója minden bizonnyal bevonul a zene történelembe, annyira szórakoztató előadás volt. A Sztárban Sztár All Stars nyolcadik adásában pedig Zalatnay Cinit fogja alakítani Mészáros Árpád Zsolt, aki először megriadt a feladattól.
„Tisztelem Cini munkásságát, ismerjük személyesen is egymást, semmiképpen nem kifigurázni szeretném” – árulta el a Borsnak MÁZS.
De azt gondolom az én testalkatommal, meg a műmellel, a sminkkel, magassarkúban mindenképp vicces lesz a produkció, remélem anélkül, hogy megbántanám, mert azt nem szeretném. Komolyan vettem a felkészülést, az idősebb Cini leszek, gyakoroltam a mozgását, a sötétebb hangját!
A sztárapuka azt is elárulta, nem gondolta, hogy idáig eljut, múlt héten azt hitte kiesik. Vastag Csabával álltak a veszélyzónában, aki szinte családtag és nagyon megviselte akkor, hogy barátja esett ki, nem ő.
„Nehéz pillanat volt, de ez egy ilyen műsor, valaki mindig kiesik. Az a helyzet, hogy én mostanra nagyon elfáradtam, nem bánnám, ha ma este kiesnék, átadom a terepet a fiataloknak. Szerintem, aki bejutott a legjobb 12-be, az már boldog lehet, öröm itt lenni. De a műsor próbái mellett esténként általában előadásom van, szombaton teltházas dupla Rómeó és Júlia volt, közben elkezdtem próbálni Eperjes Károllyal az Indul a bakterházat, végtelenül hálás vagyok a Magyar Színháznak, hogy ilyen kompromisszumokkal is bevállalták. Közben pedig öt gyermek édesapja vagyok, pátyolgatom őket. Szerencse, hogy a párom fantasztikus háttérország, nélküle már szétestem volna, most is elutazott a kicsivel a szüleihez, hogy éjszakánként álomba tudjam énekelni magam!”
