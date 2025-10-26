BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Sztárban Sztár All Stars: Mészáros Árpád Zsolt az ereje végén jár

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 17:05
A népszerű színész közönségkedvenc lett a TV2 sikerműsorában, a zsűrinek is nagy kedvence. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője nem gondolta, hogy idáig eljut, de végtelenül hálás a rengeteg szavazatért. MÁZS a Borsnak elárulta, esténként álomba énekli magát.
Minden perce be van osztva Mészáros Árpád Zsoltnak, aki a műsor próbái mellett új darabot próbál, esténként előadása van a színházban, miközben családapaként és férjként is igyekszik helytállni. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője nem is titkolja, hogy mostanra nagyon elfáradt, de most is, ahogy az elmúlt hetekben, nagyon komolyan vette feladatát és gőzerővel készült. 

Beleégett a Sztárban Sztár All Stars zsűrijének és a nézőknek is a szemébe MÁZS Kovács Kati alakítása (Fotó. Bors)

Sztárban Sztár: MÁZS Zalatnay Cini bőrébe bújik

A musicalszínész Kovács Kati produkciója minden bizonnyal bevonul a zene történelembe, annyira szórakoztató előadás volt. A Sztárban Sztár All Stars nyolcadik adásában pedig Zalatnay Cinit fogja alakítani Mészáros Árpád Zsolt, aki először megriadt a feladattól.

Tisztelem Cini munkásságát, ismerjük személyesen is egymást, semmiképpen nem kifigurázni szeretném” – árulta el a Borsnak MÁZS. 

De azt gondolom az én testalkatommal, meg a műmellel, a sminkkel, magassarkúban mindenképp vicces lesz a produkció, remélem anélkül, hogy megbántanám, mert azt nem szeretném. Komolyan vettem a felkészülést, az idősebb Cini leszek, gyakoroltam a mozgását, a sötétebb hangját!

 

Mészáros Árpád Zsolt párja 2023-ban adott életet első közös, MÁZS ötödik gyermekének (Fotó: Markovics Gábor)

A sztárapuka azt is elárulta, nem gondolta, hogy idáig eljut, múlt héten azt hitte kiesik. Vastag Csabával álltak a veszélyzónában, aki szinte családtag és nagyon megviselte akkor, hogy barátja esett ki, nem ő.

Nehéz pillanat volt, de ez egy ilyen műsor, valaki mindig kiesik. Az a helyzet, hogy én mostanra nagyon elfáradtam, nem bánnám, ha ma este kiesnék, átadom a terepet a fiataloknak. Szerintem, aki bejutott a legjobb 12-be, az már boldog lehet, öröm itt lenni. De a műsor próbái mellett esténként általában előadásom van, szombaton teltházas dupla Rómeó és Júlia volt, közben elkezdtem próbálni Eperjes Károllyal az Indul a bakterházat, végtelenül hálás vagyok a Magyar Színháznak, hogy ilyen kompromisszumokkal is bevállalták. Közben pedig öt gyermek édesapja vagyok, pátyolgatom őket. Szerencse, hogy a párom fantasztikus háttérország, nélküle már szétestem volna, most is elutazott a kicsivel a szüleihez, hogy éjszakánként álomba tudjam énekelni magam!

@meszarosarpadzsolt Legutóbb a Sztárban sztár színpadán hatalmas kihívás várt rám: 51 éves férfiként kellett megidéznem a fiatal, 30 éves Kovács Katit, és elénekelni a legendás Rock and Roller című dalát! 🎤🔥 Nem volt könnyű, de zenés színházi színészként pontosan az ilyen feladatokért rajongok – amikor teljesen más bőrbe bújhatok, és valami egészen újat mutathatok Nektek! Nagyon élvezem minden percét ennek a műsornak, és remélem, hogy hétről hétre sikerül egy új oldalamat megmutatni. 🙌 Holnap se maradjatok le, mert a Hooligansből Csipaként érkezem a színpadra! 🤘 Ne felejtsetek el szavazni rám a 0690636218 számon – sokat jelent nekem minden egyes szavazatotok! 💙 #SztárbanSztár #MészárosÁrpádZsolt #RockAndRoller #Hooligans @Kovács Kati @Tv2 Magyarország @TV2 hivatalos @Sztárban Sztár ♬ eredeti hang - Mészáros Árpád Zsolt

 

