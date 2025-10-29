Ilyen az ideálja a Megasztár szépfiújának: „Vékony és alacsony; az, hogy szőke vagy barna, nem számít"

A Megasztár új évadának egyik legnagyobb kedvence, Bíró Csongor Vitéz magabiztosan robbant be az élő show-ba, ahol ő nyitotta meg produkciójával az estét. Az ifjú tehetség nemcsak a hangjával, hanem lehengerlő kisugárzásával is azonnal a közönség szívébe énekelte magát – olyannyira, hogy egyszer sem került veszélyzónába az adás során. Csongor szó szerint végig a csillagon időzött, majd automatikusan két versenytársával együtt jutott be a következő élő show-ba. Aztán hozzájuk csatlakozott még hét további esélyes, akik ezen a héten ismét megmutathatják, mire képesek a TV2 Megasztár színpadán.
„Édesanyám és drága testvérem kísért el. Illetve itt van édesapám is, de ő már szerepelt eleget” – kezdte nevetve a Borsnak Csongor, aki láthatóan már otthonosan mozog a kamerák és reflektorok között. Bár bevallotta, hogy voltak olyan pillanatok, amikor némiképp izgult.
Nagyon izgalmas volt a szék mellől nézni a műsort, föléledtek bennem a középdöntős emlékek, amikor ott álltam és izgultam, hogy ne kelljen átadnom a helyemet
– mesélte őszintén Marics Peti tanítványa.
A közönség szeretete is hatalmas erőt ad számára, hiszen Csongor elmondása szerint nagyon sok üzenetet kap a rajongóktól.
„Szerencsére nagyon jó kapcsolatban állok a közönséggel, rengeteg üzenetet kapok, igyekszem mindenkinek válaszolni. Remélem, ez a jó kapcsolat tovább tud repíteni a műsorban” – mondta mosolyogva.
Az énekes édesanyja sem titkolta, mennyire büszke fiára, és természetesen minden alkalommal szavaz rá.
„Küldjük a szavazatokat, ahogy bírjuk” – mondta a büszke anyuka. Csongor arról is beszélt, hogy még keresi a saját stílusát, de a zsűri és a közönség eddig minden fellépésén imádta, amit a színpadon látott.
„Nincs igazán kifinomult stílusom, szóval azért is jöttem ide, hogy ezt megtaláljam. Remélem, a következő stílusaim is ennyire fognak tetszeni a közönségnek” – tette hozzá szerényen.
A családtagok azonban nemcsak a zenéről, hanem Csongor szerelmi életéről is elárultak néhány apróságot. Édesanyja mosolyogva mesélte:
Volt már alkalmunk egy párat megismerni, nagyon kifinomult ízlése van. Egy bizonyos karaktert szeret – vékony és alacsony; az, hogy szőke vagy barna, nem számít
– árulta el Csongi anyukája. A testvére is megszólalt a témában, de óvatosabban fogalmazott:
„Én még nem igazán találkoztam velük, de ha komoly lesz, biztosan nekem is be lesz mutatva. Egyelőre koncentráljon a zenére és az éneklésre”.
Bíró Csongor Vitéz tehát nemcsak a tehetségével, hanem külsejével is meghódította a rajongói szíveket. Úgy tűnik tehát, hogy a Megasztár új kedvencének karrierje még csak most kap igazán szárnyra.
