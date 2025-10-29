Ilyen az ideálja a Megasztár szépfiújának: „Vékony és alacsony; az, hogy szőke vagy barna, nem számít"

A Megasztár új évadának egyik legnagyobb kedvence, Bíró Csongor Vitéz magabiztosan robbant be az élő show-ba, ahol ő nyitotta meg produkciójával az estét. Az ifjú tehetség nemcsak a hangjával, hanem lehengerlő kisugárzásával is azonnal a közönség szívébe énekelte magát – olyannyira, hogy egyszer sem került veszélyzónába az adás során. Csongor szó szerint végig a csillagon időzött, majd automatikusan két versenytársával együtt jutott be a következő élő show-ba. Aztán hozzájuk csatlakozott még hét további esélyes, akik ezen a héten ismét megmutathatják, mire képesek a TV2 Megasztár színpadán.

A Megasztár tehetsége eddig hibáltanul halad a versenyben (Fotó: Máté Krisztián)

A Megasztár versenyzőjét teljes mellszélességgel támogatja a családja

„Édesanyám és drága testvérem kísért el. Illetve itt van édesapám is, de ő már szerepelt eleget” – kezdte nevetve a Borsnak Csongor, aki láthatóan már otthonosan mozog a kamerák és reflektorok között. Bár bevallotta, hogy voltak olyan pillanatok, amikor némiképp izgult.

Nagyon izgalmas volt a szék mellől nézni a műsort, föléledtek bennem a középdöntős emlékek, amikor ott álltam és izgultam, hogy ne kelljen átadnom a helyemet

– mesélte őszintén Marics Peti tanítványa.

Nem győzi fogadni a rengeteg üzenetet

A közönség szeretete is hatalmas erőt ad számára, hiszen Csongor elmondása szerint nagyon sok üzenetet kap a rajongóktól.

„Szerencsére nagyon jó kapcsolatban állok a közönséggel, rengeteg üzenetet kapok, igyekszem mindenkinek válaszolni. Remélem, ez a jó kapcsolat tovább tud repíteni a műsorban” – mondta mosolyogva.

Bíró Csongor Vitéz az összes mestert meggyőzte (Fotó: Bors)

Még keresi a stílusát

Az énekes édesanyja sem titkolta, mennyire büszke fiára, és természetesen minden alkalommal szavaz rá.

„Küldjük a szavazatokat, ahogy bírjuk” – mondta a büszke anyuka. Csongor arról is beszélt, hogy még keresi a saját stílusát, de a zsűri és a közönség eddig minden fellépésén imádta, amit a színpadon látott.

„Nincs igazán kifinomult stílusom, szóval azért is jöttem ide, hogy ezt megtaláljam. Remélem, a következő stílusaim is ennyire fognak tetszeni a közönségnek” – tette hozzá szerényen.

Rajonganak érte a lányok

A családtagok azonban nemcsak a zenéről, hanem Csongor szerelmi életéről is elárultak néhány apróságot. Édesanyja mosolyogva mesélte:

Volt már alkalmunk egy párat megismerni, nagyon kifinomult ízlése van. Egy bizonyos karaktert szeret – vékony és alacsony; az, hogy szőke vagy barna, nem számít

– árulta el Csongi anyukája. A testvére is megszólalt a témában, de óvatosabban fogalmazott:

„Én még nem igazán találkoztam velük, de ha komoly lesz, biztosan nekem is be lesz mutatva. Egyelőre koncentráljon a zenére és az éneklésre”.