Orbán Viktor Zelenszkij ígéreteiről: Ígéretekkel a magyarok nem tudnak sem fűteni, sem tankolni

Zelenszkij ígéreteivel tele van a padlás. Ígéretekkel a magyarok nem tudnak sem fűteni, sem tankolni. Amíg nincs olaj, nincs pénz!
- írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában. A miniszterelnök kifejtette, hogy még ma elindul Brüsszelbe, ahol még nagy csaták várnak rá, hiszen mindenképpen oda akarják adni a 90 milliárdos hitelt Ukrajnának a háború finanszírozására. Ezt egészen addig nem vagyunk hajlandóak elfogadni, amíg újra meg nem nyitják az olajcsapokat hazánk felé.
Azonban mindezek előtt Orbán Viktor Dunaújvárosba látogat, ahol 18:30 perctől lehet találkozni vele.
Megindult a szekér, előjöttek az emberek, előjöttek a magyar hazafiak, mindenhol telt házzal megyünk, mint egy úthenger, felszántjuk az egész országot!
- zárta gondolatait Orbán Viktor.
