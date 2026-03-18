BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Sándor, Ede névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor Zelenszkij ígéreteiről: Ígéretekkel a magyarok nem tudnak sem fűteni, sem tankolni

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 13:25
Zelenszkij ígéreteivel tele van a padlás. Ígéretekkel a magyarok nem tudnak sem fűteni, sem tankolni. Amíg nincs olaj, nincs pénz!

- írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában. A miniszterelnök kifejtette, hogy még ma elindul Brüsszelbe, ahol még nagy csaták várnak rá, hiszen mindenképpen oda akarják adni a 90 milliárdos hitelt Ukrajnának a háború finanszírozására. Ezt egészen addig nem vagyunk hajlandóak elfogadni, amíg újra meg nem nyitják az olajcsapokat hazánk felé.

Azonban mindezek előtt Orbán Viktor Dunaújvárosba látogat, ahol 18:30 perctől lehet találkozni vele. 

Megindult a szekér, előjöttek az emberek, előjöttek a magyar hazafiak, mindenhol telt házzal megyünk, mint egy úthenger, felszántjuk az egész országot!

- zárta gondolatait Orbán Viktor.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
