Curtis a Magyar Péter-féle házibuliról: Nagyon sokszor voltam ilyen buliban. Meg is lett a következménye

A Mandiner hozzáteszi, a hazai rapvilág egyik legmeghatározóbb alakja, Curtis nem köntörfalazott Hajdú Péter kamerái előtt. Bár a Belehalok nézettsége már a 86 milliót is meghaladta, és az évfordulón egy közös fotóval emlékezett a múltra, a rapper tisztázta: a közös út Majkával végleg véget ért. Kijelentette, hogy egykori társával ma már nincs miről beszélniük, és a szakítás után neki nem a nulláról, hanem egyenesen a „mínuszról” kellett újra felépítenie önmagát és a karrierjét. A beszélgetés alkalmával azonban Curtis kitért a közéleti szerepvállalására is. Mint mondta, a jobboldaliságot otthonról hozta, és előadóként büszkén áll a Fidesz mellett. Számára megtiszteltetés, hogy felléphet a DPK eseményein, és nem érzi szükségét annak, hogy titkolja politikai meggyőződését - szerepel a Hiradó.hu cikkében.
„Én előadóként állok a Fidesz mellett, nekem ez a meggyőződésem”
– fogalmazott a zenész, hozzátéve, hogy bár az életében akadtak sötétebb epizódok, ő legalább nem akar miniszterelnök lenni. Az újpesti rapper őszintén vallott múltbéli botlásairól is. Elismerte, hogy életének legmélyebb szakaszában ő is „betévedt olyan szobákba, ahová nem kellett volna”, és bár ezekre az időszakokra nem büszke, a hibáival együtt vállalja önmagát.
Az interjúban Curtis a Magyar Péter-féle házibuliról is kifejtette véleményét, úgy fogalmazott: „Nagyon sokszor voltam ilyen buliban (…) meg is lett a következménye.”
A talpra állásban és a jelenlegi stabilitásában kulcsszerepe van feleségének, akivel már hat éve alkotnak egy párt, és aki minden helyzetben megértő társa maradt.
