A Magyarország, szeretlek! új műsorvezetője, Kiss Ernő Zsolt szívszorító bejelentést tett

Az új műsorvezető és csapatkapitányok január első vasárnapjától lesznek láthatóak a Duna Televízió népszerű műsorában. A Magyarország, szeretlek! új játékvezetője, Kiss Ernő Zsolt szívhez szóló bejegyzést tett közzé Facebook oldalán.

Kiss Ernő Zsolt felesége Nyári Darinka mindenben támogatja férjét (Fotó: Markovics Gábor)

Kiss Ernő Zsolt műsorvezetőként lesz újra látható

A Jóban Rosszban sorozat sztárja hetek óta őrizgette azt a „titkos projektet” a szíve alatt, amit alig várt, hogy megosszon követőivel. Kiss Ernő Zsolt lesz ugyanis a Magyarország, szeretlek! új műsorvezetője, aki évek óta álmodott egy ilyen feladatról.

„Számomra ez nem csak egy munka, hanem az a lehetőség, amire évek óta várok. Akik ismernek, azok tudják, hogy mennyire maximalista vagyok, és ebből kifolyólag türelmetlen is” – írta közösségi oldalán Kiss Ernő Zsolt, aki szerepelt a Sztárban Sztár All Stars évadában is.

Az évek alatt ez sokat finomodott, főleg mióta Zuzu velünk van, és folyamatosan tanít nap mint nap. Ma már elhiszem, hogy a sok belefektetett munka és áldozat előbb vagy utóbb meghozza gyümölcsét. Néha ez az út lassú és rögös, de érdemes kitartani. Írom ezt azért, hogy magamat is megerősítsem, és erőt adjak a hozzám hasonló társaimnak is, hogy sose adják fel az álmaikat, mert bármennyire is azt gondolják, hogy mindaz, amit tesznek, mások számára „láthatatlan”, NEM AZ!

Kiss Ernő Zsolt színész hisz az álmaiban

A Madách Színház népszerű színésze hitt abban, hogy ha ő hisz az álmában, dolgozik érte, akkor az Univerzum is segíteni fog. De Kiss Ernő Zsolt - aki a feleségét mai napig úgy szereti, ahogy van – azzal is tisztában van, hogy a változás sokaknak nem tetszik.