A Magyarország, szeretlek! új műsorvezetője, Kiss Ernő Zsolt szívszorító bejelentést tett

Az új műsorvezető és csapatkapitányok január első vasárnapjától lesznek láthatóak a Duna Televízió népszerű műsorában. A Magyarország, szeretlek! új játékvezetője, Kiss Ernő Zsolt szívhez szóló bejegyzést tett közzé Facebook oldalán.
A Jóban Rosszban sorozat sztárja hetek óta őrizgette azt a „titkos projektet” a szíve alatt, amit alig várt, hogy megosszon követőivel. Kiss Ernő Zsolt lesz ugyanis a Magyarország, szeretlek! új műsorvezetője, aki évek óta álmodott egy ilyen feladatról.
„Számomra ez nem csak egy munka, hanem az a lehetőség, amire évek óta várok. Akik ismernek, azok tudják, hogy mennyire maximalista vagyok, és ebből kifolyólag türelmetlen is” – írta közösségi oldalán Kiss Ernő Zsolt, aki szerepelt a Sztárban Sztár All Stars évadában is.
Az évek alatt ez sokat finomodott, főleg mióta Zuzu velünk van, és folyamatosan tanít nap mint nap. Ma már elhiszem, hogy a sok belefektetett munka és áldozat előbb vagy utóbb meghozza gyümölcsét. Néha ez az út lassú és rögös, de érdemes kitartani. Írom ezt azért, hogy magamat is megerősítsem, és erőt adjak a hozzám hasonló társaimnak is, hogy sose adják fel az álmaikat, mert bármennyire is azt gondolják, hogy mindaz, amit tesznek, mások számára „láthatatlan”, NEM AZ!
A Madách Színház népszerű színésze hitt abban, hogy ha ő hisz az álmában, dolgozik érte, akkor az Univerzum is segíteni fog. De Kiss Ernő Zsolt - aki a feleségét mai napig úgy szereti, ahogy van – azzal is tisztában van, hogy a változás sokaknak nem tetszik.
Azt is tudom, hogy az én örömömben nem osztozik mindenki. Tudom, hogy sokan dühösek a változás miatt. Tudom, hogy mennyien szerették az eddigi csapatot. És megértem! Elfogadom! Ez a műsor valóban a szeretetteljes és önfeledt játékról szól. És persze ott vannak a játékosok, a csapatkapitányok és a műsorvezető, akik estéről estére beköltöznek a nappalinkba. Éveken át együtt nevetünk, aztán egyszer csak „elveszik” tőlünk. Megértem a csalódottságot… De ez nem valaminek a vége, hanem valami újnak a kezdete. Ez nem azt jelenti, hogy ami volt, az nem tetszett, vagy nem volt már jó. Egész egyszerűen néha szükségszerű a változás.
