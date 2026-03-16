Lukács Nikolasz Róka: Gyakorlatilag a semmibe ugrottam a Budapestre költözéssel

Egy ketrecharcossal kapcsolatban bizonyosan senkiben sem a jófiú kép villan be elsőként. Lukács Nikolasz Róka esetében is arra számítottunk, hogy se vége, se hosszan sorolja majd gyerek- és kamaszkori csínyeit, de nem ez történt. A fiatal MMA-harcos, aki négy éve kóstolt bele az influenszerek világába, maga volt a ma született bárány. Vagyis jóval nyugisabb kölyök volt, mint amit a ringbéli teljesítménye okán bárki feltételezne róla. Róka most a Borsnak mesélt a gyermekkorától, a sport és üzleti karrierjének alakulásáról.

Lukács Nikolasz Róka sportkarrierje szegedről indult. A Fiatal MMA harcos mára az üzleti életben is letette a névjegyét

Nagyszülei nevelték a fiatal MMA-harcost

Máig emlékszik az első pofonra

A ringben csak egyszer verték el úgy istenesen

19 évesen költözött fel Budapestre

Sportolóként és üzletemberként is sikeres

Lukács Nikolasz Róka: Nem volt bennem különösebb csibészség

„2000-ben születtem Szegeden egy se nem szegény, se nem gazdag családban. Szeretetet és kaját mindig kaptam... Kisgyerek voltam még, amikor édesapám kiköltözött Angliába” – kezdte lapunknak a fiatal sportoló-üzletember, aki nemrég azzal került a közérdeklődés élvonalába, hogy megjelent Orbán Viktor évértékelőjén a budapesti Várkert Bazárban, amivel kifejezte patrióta nézeteit. Róka tehát a dél-alföldi városban cseperedett fel és bár egy időben élte a kamaszok tipikus életét, sosem csúszott bele nagyobb balhékba. Még úgy sem, hogy a nagyszülei nem fogták szigorúan.

Egyébként nagyapámtól azt hallottam, hogy túlságosan is jó gyerek voltam. Neki elég pontos információi vannak rólam, hiszen tizennégy éves voltam, amikor édesanyám is külföldre költözött négy évre munka miatt, így onnantól a nagyszüleim neveltek.

„Nagyon jól érzettem magam velük és nemcsak azért, mert hatalmas szabadságot kaptam tőlük. Csak figyelték, hogy mit csinálok, és ha úgy ítélték meg, hogy valamit nem helyesen teszek, csak figyelmeztettek és ez elég is volt ahhoz, hogy soha ne keveredjek komolyabb bajba. Nem volt bennem különösebb csibészség, bár igaz, hogy amikor középiskolás lettem, elkezdtem iszogatni és egyszer megesett, hogy hajnali háromra estem csak haza. Akkor figyelmeztettek...” - idézte fel Lukács Nikolasz Róka.