"Egész napos összebújás" – így telik Lola első karácsonya anyaként

Első karácsonyát tölti édesanyaként szerettei körében Lola. Az énekesnő számára az év legnagyobb ajándéka a fa alatt kétségkívül gyermeke, Lenka volt, aki immáron hosszú hetek óta bearanyozza a mindennapjait. A csöppség ugyanis, aki ősszel látott napvilágot, hosszú várakozás után érkezett, azonban Lola kiemelte, a legjobbkor, ugyanis már teljesen készen állt az anyaságra.

Első karácsonyát tölti anyaként Lola Fotó: Instagram

Kezdődjön a végtelen bejgli evés és az egész napos összebújás!

– jelentkezett be legújabb Instagram-posztjában az énekesnő, aki egy új anya-lánya fotót is megosztott. A képen ráadásul Lenka ugyanolyan karácsonyi mintás pizsamát hord, mint édesanyja, ami természetesen nem véletlen.

Lola: kávét már csak hidegen

Habár természetesen az anyaság mindennél többet jelent Lola számára, kétségkívül "zsúfoltabbá" váltak mindennapjai, miután Lenka állandó törődést igényel. Ez pedig azt jelenti, hogy ha esetleg koffeintöltetre lenne szüksége, a kávéját még melegen, lassan, csendben meginni nem igazán van ideje:

Az életben szerintem sok minden azon múlik, hogyan állunk a dolgokhoz. Azt gondolom, borzasztó szerencsés vagyok, mert én tényleg szeretem a kihűlt kávét!

- jegyezte meg viccesen az énekesnő.