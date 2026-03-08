Lélegzetelállító: csípőig felvágott ruhában tündököl Liptai Claudia

Liptai Claudia engedte magát elcsábítani és végre mintás anyagot választottak az esti A Nagy Duett ruhájához. Az eredmény ismét lenyűgöző lett, a műsorvezető csak úgy tündökölt a zöld estélyijében és virágokkal a hajában. A csípőig felsliccelt ruha engedi láttatni formás combjait is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.