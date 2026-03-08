Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Lélegzetelállító: csípőig felvágott ruhában tündököl Liptai Claudia

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 19:26
Liptai Claudia ismét tündököl A Nagy Duett adásában.

Liptai Claudia engedte magát elcsábítani és végre mintás anyagot választottak az esti A Nagy Duett ruhájához. Az eredmény ismét lenyűgöző lett, a műsorvezető csak úgy tündökölt a zöld estélyijében és virágokkal a hajában. A csípőig felsliccelt ruha engedi láttatni formás combjait is.

Fotó: MATE KRISZTIAN

 

