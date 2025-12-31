Balázs Klári: „Soha nem árulnánk el a másikat”

Balázs Klári ritkán ad egyedül interjút. A hot! magazinnal ez alkalommal kivételt tett. Sok minden szóba került: az első találkozás, a siker és a házasságuk titka. Klárika, mert szereti, ha így szólítják, az idő múlásáról is megosztotta gondolatait.

Balázs Klári és Korda György találkozása sorsszerű volt, végül Gyuri kitartása győzött

Tisztelik egymást, hálásak a szerencsés találkozásért és soha nem árulnák el a másikat

Balázs Klári soha nem volt féltékeny, biztos Gyuri hűségében

Közös alkotások, házépítések, turnék kovácsolták össze őket a hosszú évek során

Ritkán veszekednek, ezek pedig gyorsan rendeződnek Korda György és Balázs Klári között

Teljes boldogságban és harmóniában élnek

Balázs Klári és Korda György évtizedek óta rajonganak egymásért

Fotó: MTVA / Madaras-Czinszky Andrea / hot! magazin

Balázs Klári a Fészek Klubban ismerkedett meg Korda Györggyel

hot!: Korábban elmondtad, hogy sorsszerű, karmikus volt a találkozásotok. Miután megismerted Gyurit, azonnal tudtad, hogy közös lesz a sorsotok?

„Két és fél évig Gyuri az elutasítással szembesült, ugyanakkor ő határozottan tudta, hogy mit akar. Amikor először találkoztam vele, és szemben ültünk egymással, az volt az érzésem, hogy én ezt az embert régóta ismerem.”

hot!: Ez megijesztett?

„A tisztességén lepődtem meg, mivel nem ez a jellemző abban az esetben, ha valaki közeledni próbál egy házasságban élő emberhez. Akkor még férjnél voltam, és soha nem mentem bele egyéjszakás kalandokba.”

Éreztem, hogy a házasságom nem működik, de már azt is tudtam, hogy előbb-utóbb megtörténik az, amitől nagyon félek.

„Első alkalommal azért találkoztunk a Fészek Klubban, mert Gyuri úgy szervezte, hogy én is ott legyek. Nádas Gábor zongorázott, és Gyuri megkérdezte, hogy fölmegyünk-e táncolni.”

Balázs Klári ma is igazán vonzó nő

Fotó: Fotó: Szabolcs László Helyszín: Danubius Hotel Astoria / hot! magazin

Balázs Klári: „Tisztában vagyunk a másik értékeivel”

hot!: És fölmentél?

„Nem! A nővérem volt velem, felálltunk, és elmentünk. Következő alkalommal a Rádió stúdiójában találkoztunk. Önálló estje volt, nekem pedig lemezfelvételem a Skála együttessel. Éppen szünetre mentünk, amikor szólt az egyik kollégánk, hogy menjünk be a hatosba, mert élő műsor van, a Korda énekel. Nem volt máshol hely, csak az első sorban. Leültünk, és láttam, hogy rám néz. Szünetben szólt Bradányi Ivánnak, hogy látja, hogy itt van a Balázs Klári. Kérte Ivánt, hogy próbálja megszervezni, hogy fölmenjünk hozzá a többiekkel, bennünket is meghív a koncert után. Kapásból nemet mondtam. Gyuri olyan dühös lett, hogy azonnal rávágta Ivánnak, hogy akkor a többi se jöjjön.”